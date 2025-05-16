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Müge Anlı'da Öldürüldüğünden Şüphelenilen 7 Yaşındaki Çocuk ile İlgili Soruşturma Başlatıldı!

Müge Anlı'da Öldürüldüğünden Şüphelenilen 7 Yaşındaki Çocuk ile İlgili Soruşturma Başlatıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 11:22

Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Mehmet Çetin davasında bir başka olay daha açığa çıktı. Aynı olayda ismi geçen Hüseyin isimli şahsın 7 yaşındaki çocuğun ölümünde şüpheli olarak anıldığı ortaya çıktı. Savcılık konu ile ilgili harekete geçti. Müge Anlı bugünkü yayında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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Müge Anlı'da kayıp aranırken cinayet şüphesi gündeme geldi.

Müge Anlı'da kayıp aranırken cinayet şüphesi gündeme geldi.

Müge Anlı'yı sıkı takip edenler bilecek ki yayında günlerdir 10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin'in kaybıyla ilgili en yakın arkadaşı Bayram'ın itirafı bekleniyor. Ancak Bayram Nuh diyor, peygamber demiyordu. Konu ile ilgili Bayram'ın arkadaşının kaybolduğu akşam birlikte ortadan kaybolduğu bir isim stüdyoya geldi: Hüseyin.

Hüseyin ile ilgili ortaya çıkan detay kan dondurdu.

Hüseyin ile ilgili ortaya çıkan detay kan dondurdu.

Anlı, Hüseyin'in yıllar önce üvey çocuğunu öldürmekten şikayet edildiğini gündeme getirdi. Hüseyin'in eşi Fatma'nın eski eşinden engelli bir oğlu vardı. 7 yaşındaki Arda isimli çocuk bir gün vefat etti. Ve yıllar sonra Fatma karakola gidip oğlunu kocası Hüseyin'in öldürdüğünü söyledi. Ancak hemen ertesi gün şikayetini geri çekti.

Hüseyin iddiaları kabul etti. Fatma da stüdyoya geldi ama...

Hüseyin iddiaları kabul etti. Fatma da stüdyoya geldi ama...

Hüseyin şikayeti doğruladı ancak eşinin kendisinin onu aldattığından şüphelenip böyle bir şey yaptığını söyledi. Fatma stüdyoya geldi ve canlı yayında ifadesini doğrulayarak hiç akla mantığa sığmayacak savunmalar yaptı.

'Eşime iftira attım.' diyen Fatma'nın çevresine de bu olayı anlattığı ortaya çıktı. Ancak Fatma 'Ben kim düşman kim dost onu görmek için etrafa yalan söyledim. İşte bakın düşmanlarmış. Anlaşıldı.' dedi.

Böyle tesadüf olabilir mi?

Böyle tesadüf olabilir mi?

Diğer yandan Fatma'nın oğlunun eşi tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatması ve çocuğun ölüm sebebinin örtüşmesi de kafalarda soru işareti bıraktı. Fatma, Hüseyin'in 7 yaşındaki engelli çocuğu ağzına bez sokup boğarak öldürdüğünü hem polise hem de etrafa anlatmıştı. Tuhaftır ki çocuğun ölüm sebebi de solunum yetmezliği idi.

Anlı güzel haberi verdi. Savcılık çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Anlı güzel haberi verdi. Savcılık çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Çocuk öldüğünde eve bir doktor gelmişti ancak annenin 'Engelli çocuk, çok yaşamaz dediler.' demesi üzerine otopsiye ihtiyaç duyulmadığı anlaşıldı. Savcılık Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul etti ve şüpheli ölümüyle hepimizin içini sızlatan Arda ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

O anları buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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