Müge Anlı'da Öldürüldüğünden Şüphelenilen 7 Yaşındaki Çocuk ile İlgili Soruşturma Başlatıldı!
Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Mehmet Çetin davasında bir başka olay daha açığa çıktı. Aynı olayda ismi geçen Hüseyin isimli şahsın 7 yaşındaki çocuğun ölümünde şüpheli olarak anıldığı ortaya çıktı. Savcılık konu ile ilgili harekete geçti. Müge Anlı bugünkü yayında soruşturma başlatılacağını duyurdu.
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Müge Anlı'da kayıp aranırken cinayet şüphesi gündeme geldi.
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Hüseyin ile ilgili ortaya çıkan detay kan dondurdu.
Hüseyin iddiaları kabul etti. Fatma da stüdyoya geldi ama...
Böyle tesadüf olabilir mi?
Anlı güzel haberi verdi. Savcılık çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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