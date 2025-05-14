Bir Numerolog Müge Anlı'nın İsmini Yorumladı: "Herkesi Böyle Etkilemesinin Bir Nedeni Var!"

Anlı'nın bir adalet savaşçısı olduğunu söyleyen numerolog, 33 sayısının en güçlü üstat sayılardan olduğunu ve bu nedenle dünyaya insanlık için getirildiğini açıkladı. Ancak Anlı'nın hayatında bazı zorlukların olduğundan ve çok fazla sınandığından bahsetti.