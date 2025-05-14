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Bir Numerolog Müge Anlı'nın İsmini Yorumladı: "Herkesi Böyle Etkilemesinin Bir Nedeni Var!"

Bir Numerolog Müge Anlı'nın İsmini Yorumladı: "Herkesi Böyle Etkilemesinin Bir Nedeni Var!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.05.2025 - 20:47

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, TikTok'ta hakkında çekilen bir video ile gündem oldu. Kendisini numerolog olarak tanıtan '@elizemrahoktay' isimli bir TikTok kullanıcısı videosunda 'Müge Anlı' isminin analizini yaptı. Sonuçları açıklarken de Anlı'nın bu kadar etkileyici olmasının sebebini açıkladı.

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Duruşu ve mesleki başarısıyla dikkat çeken Müge Anlı, herkese örnek oluyor. Yanı sıra merak da ediliyor.

Duruşu ve mesleki başarısıyla dikkat çeken Müge Anlı, herkese örnek oluyor. Yanı sıra merak da ediliyor.

İsmiyle televizyonda başka hiçbir yerde izleyemeyeceğimiz bir program yaparak ünlenen Müge Anlı, metafizikle ilgilenenlerin de merak konusu oldu. Yıllardır ekran başında izlerken başarısını takdir ettiğimiz Anlı'nın isminin enerjisini bir numerolog yorumladı.

Başarısının sırrının 33 sayısı olduğunu söyledi.

Başarısının sırrının 33 sayısı olduğunu söyledi.

Kendisini numerolog olarak tanıtan '@elizemrahoktay' isimli bir TikTok kullanıcısı videosunda 'Müge Anlı' isminin analizini yaptı. Anlı'nın nasıl bu kadar etkileyici olduğunun yanıtının rakamlarda gizli olduğunu söyledi. Ünlü gazetecinin kader sayısının 33 olduğunu belirtti.

"O indigo bir ruh!"

"O indigo bir ruh!"

Anlı'nın bir adalet savaşçısı olduğunu söyleyen numerolog, 33 sayısının en güçlü üstat sayılardan olduğunu ve bu nedenle dünyaya insanlık için getirildiğini açıkladı. Ancak Anlı'nın hayatında bazı zorlukların olduğundan ve çok fazla sınandığından bahsetti.

İşte o video:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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