Bir Numerolog Müge Anlı'nın İsmini Yorumladı: "Herkesi Böyle Etkilemesinin Bir Nedeni Var!"
Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, TikTok'ta hakkında çekilen bir video ile gündem oldu. Kendisini numerolog olarak tanıtan '@elizemrahoktay' isimli bir TikTok kullanıcısı videosunda 'Müge Anlı' isminin analizini yaptı. Sonuçları açıklarken de Anlı'nın bu kadar etkileyici olmasının sebebini açıkladı.
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Duruşu ve mesleki başarısıyla dikkat çeken Müge Anlı, herkese örnek oluyor. Yanı sıra merak da ediliyor.
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Başarısının sırrının 33 sayısı olduğunu söyledi.
"O indigo bir ruh!"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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