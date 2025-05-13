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Kızılcık Şerbeti'nin Eski Oyuncusu Sibel Taşçıoğlu 100. Bölüm Kutlamasına Çağrılmadığını Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nin Eski Oyuncusu Sibel Taşçıoğlu 100. Bölüm Kutlamasına Çağrılmadığını Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 16:05

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu beklenmedik şekilde diziden ayrılmıştı. Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz bölüm ile 100. bölümünü çekti ve ekip kendi arasında toplanarak kutlama yaptı. Gözler Taşçıoğlu'nu aramıştı. Ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi. Birsen Altuntaş yayınladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Kızılcık Şerbeti ekibi 100. bölümünü kutladı.

Kızılcık Şerbeti ekibi 100. bölümünü kutladı.

Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı çok konuşulmuştu. Hemen ardından ekip 100. bölümünü güzel bir etkinlikte kutladı. Pembe hikayeden çıkalı 1-2 bölüm olduğu için Taşçıoğlu'nu da partide görmek isteyen sevenleri vardı. Ancak Taşçıoğlu etkinlikte yer almadı. Sosyal medyadan konuyla ilgili yorum üstüne yorum paylaşıldı.

Taşçıoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.

Taşçıoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.

Tüm gözler onu ararken Taşçıoğlu kutlamaya davet edilmediğini açıkladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taşçıoğlu açıklamasında “Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Yemekte gözlerin Pembe’yi aramasını da anlıyorum ama benim için artık o defter kapandı.” dedi.

Taşçıoğlu tam 96 bölüm çalışmış ve geçtiğimiz günlerde senarist Melis Civelek‘in hikayesi bittiği gerekçesiyle diziden ayrıldığı açıklanmıştı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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