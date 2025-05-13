Kızılcık Şerbeti'nin Eski Oyuncusu Sibel Taşçıoğlu 100. Bölüm Kutlamasına Çağrılmadığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu beklenmedik şekilde diziden ayrılmıştı. Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz bölüm ile 100. bölümünü çekti ve ekip kendi arasında toplanarak kutlama yaptı. Gözler Taşçıoğlu'nu aramıştı. Ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi. Birsen Altuntaş yayınladı.
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Kızılcık Şerbeti ekibi 100. bölümünü kutladı.
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Taşçıoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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