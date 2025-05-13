Kızılcık Şerbeti'nin Eski Oyuncusu Sibel Taşçıoğlu 100. Bölüm Kutlamasına Çağrılmadığını Açıkladı!

Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı çok konuşulmuştu. Hemen ardından ekip 100. bölümünü güzel bir etkinlikte kutladı. Pembe hikayeden çıkalı 1-2 bölüm olduğu için Taşçıoğlu'nu da partide görmek isteyen sevenleri vardı. Ancak Taşçıoğlu etkinlikte yer almadı. Sosyal medyadan konuyla ilgili yorum üstüne yorum paylaşıldı.