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Şakir Paşa Ailesi'nde 2. Sezonda Yer Almayacağı Kesinleşen ve Tahmin Edilen Bazı Oyuncular

Şakir Paşa Ailesi'nde 2. Sezonda Yer Almayacağı Kesinleşen ve Tahmin Edilen Bazı Oyuncular

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 10:28

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde final gerçekleşti. 2. sezon onayı alan dizinin gelecek bölümlerinden bazı isimler çıkarıldı. Çünkü Hazal Kaya ve Eda Ece gibi isimlerin diziye dahil olmasıyla birlikte zaman atlaması yaşanacak, dolayısıyla 2. sezonda bazı oyuncular dizide yer almayacak. Bakalım, Şakir Paşa Ailesi dizisinden kimler kesin ayrılacak, kimler tahminen ayrılabilir? İşte detaylar...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@silaaayildiz/...
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Üst üste felaketlerin yaşandığı Şakir Paşa Ailesi dizisi final yaptı.

Üst üste felaketlerin yaşandığı Şakir Paşa Ailesi dizisi final yaptı.

Dizinin tam ismini unutmayalım, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gerçekten de adı gibi mucizelere ve skandallara imza attı. Dizi ilk sezonunda 2 kez yangın atlattı. Bir set çalışanı yangında vefat etti. RTÜK'ten cezalar aldı, aileden yasaklar geldi.

Dolu dolu bir sezonun ardından 2. sezon onayı geldi.

Dolu dolu bir sezonun ardından 2. sezon onayı geldi.

Şakir Paşa Ailesi dizisi 2. sezon onayını aldı fakat ekip neredeyse tamamen değişiyor. Çünkü dizide önemli bir gelişme olacak: Zaman atlaması. Yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte ilk sezonda izlediğimiz oyunculardan bazıları 2. sezonda yer almayacak.

Aniesi - Denise Capezza

Aniesi - Denise Capezza

Denise Capezza verdiği bir röportajda 2. sezonda yer almayacağını bizzat açıkladı. Diğer isimler ise hikayeye bağlı olarak izleyicilerin tahmini oldu. Buyrun devam edelim...

Rozali - Meryem Uzerli

Rozali - Meryem Uzerli

Sara - Devrim Yakut

Sara - Devrim Yakut

Şakir Paşa'nın ablası olan Sara'yı canlandıran Devrim Yakut'un da diziden ayrılacağı konuşuluyor.

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Şakir Paşa - Fırat Tanış

Şakir Paşa - Fırat Tanış

Tanış'ın akıbeti dizinin finalinde merak uyandıracak şekilde son buldu. O sebeple gelecek bölümlerde yer almayacağı konuşuluyor.

Ayşe - Nilsu Berfin Aktaş

Ayşe - Nilsu Berfin Aktaş

Nilsu Berfin Aktaş da rol aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin sezon finali sonrası değişim yaşayacağı konuşulan isimlerden.

İsmet - Vahide Perçin

İsmet - Vahide Perçin

Şakir Paşa Ailesi'nin İsmet'i Vahide Perçin'in de diziden ayrılacağı iddialar arasında.

Ve çocuk oyuncular Zeynep Ebrar Karaca, Azra Aksu ve Melih Yalçın Yılmaz

Ve çocuk oyuncular Zeynep Ebrar Karaca, Azra Aksu ve Melih Yalçın Yılmaz

Onların da yetişkin halleri diziye gelecek Hazal Kaya ve Eda Ece gibi oyuncular diziye dahil olacak.

Cevat Şakir - Cem Yiğit Üzümoğlu

Cevat Şakir - Cem Yiğit Üzümoğlu

Üzümoğlu'nun T24'e verdiği röportajda 'Final yapacak' dedikten sonra yanlış anlaşılma olduğunu ve sözlerini 'Sezon finali' olarak düzeltmesi şüphe uyandırdı. Acaba o mu gidecek, o yüzden mi final dedi, siz ne düşünüyorsunuz?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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