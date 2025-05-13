Şakir Paşa Ailesi'nde 2. Sezonda Yer Almayacağı Kesinleşen ve Tahmin Edilen Bazı Oyuncular

Üzümoğlu'nun T24'e verdiği röportajda 'Final yapacak' dedikten sonra yanlış anlaşılma olduğunu ve sözlerini 'Sezon finali' olarak düzeltmesi şüphe uyandırdı. Acaba o mu gidecek, o yüzden mi final dedi, siz ne düşünüyorsunuz?