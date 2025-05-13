Şakir Paşa Ailesi'nde 2. Sezonda Yer Almayacağı Kesinleşen ve Tahmin Edilen Bazı Oyuncular
Kaynak: https://www.tiktok.com/@silaaayildiz/...
NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde final gerçekleşti. 2. sezon onayı alan dizinin gelecek bölümlerinden bazı isimler çıkarıldı. Çünkü Hazal Kaya ve Eda Ece gibi isimlerin diziye dahil olmasıyla birlikte zaman atlaması yaşanacak, dolayısıyla 2. sezonda bazı oyuncular dizide yer almayacak. Bakalım, Şakir Paşa Ailesi dizisinden kimler kesin ayrılacak, kimler tahminen ayrılabilir? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üst üste felaketlerin yaşandığı Şakir Paşa Ailesi dizisi final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolu dolu bir sezonun ardından 2. sezon onayı geldi.
Aniesi - Denise Capezza
Rozali - Meryem Uzerli
Sara - Devrim Yakut
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa - Fırat Tanış
Ayşe - Nilsu Berfin Aktaş
İsmet - Vahide Perçin
Ve çocuk oyuncular Zeynep Ebrar Karaca, Azra Aksu ve Melih Yalçın Yılmaz
Cevat Şakir - Cem Yiğit Üzümoğlu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın