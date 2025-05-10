Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Ayrılığının Ardından Hakkında Çıkan Dedikodulara Yanıt Verdi!

Taşçıoğlu, diziden ayrılığı ile ilgili 'Ben de ölmeyi beklemiyordum. Başka bir son beklerdim.' diyerek konuştu. Diğer yandan diziden ayrıldıktan sonra hakkında bazı dedikodular çıktığını açıkladı. Taşçıoğlu, “Ben ayrıldıktan sonra ‘O diziye gitti’ denildi, yok öyle bir şey. ‘Hastalığa yakalandı, tedavisi için ayrıldı’ dediler, tamamen yalan.” dedi.