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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Ayrılığının Ardından Hakkında Çıkan Dedikodulara Yanıt Verdi!

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Ayrılığının Ardından Hakkında Çıkan Dedikodulara Yanıt Verdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 17:03

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden aniden ayrılan başarılı başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu, ayrılığının ardından hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren oyuncu, bu süreçte hakkında söylenenleri açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti'nden Pembe efsanesi geçti.

Kızılcık Şerbeti'nden Pembe efsanesi geçti.

Geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümüyle 100. bölüm coşkusu yaşayan Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle tam gaz devam ediyor. Ancak bu kez Pembe'siz. Dizinin başrolü ve ekibin bel kemiği olan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, 3 sezon boyunca bize efsane bir oyunculuk izletti. Diziden ani ayrılığının ardından AVM'de sevenleriyle buluşan oyuncu bomba açıklamalarda bulundu.

Hakkında neler konuşulduğunu açıkladı, dedikodulara yanıt verdi.

Hakkında neler konuşulduğunu açıkladı, dedikodulara yanıt verdi.

Taşçıoğlu, diziden ayrılığı ile ilgili 'Ben de ölmeyi beklemiyordum. Başka bir son beklerdim.' diyerek konuştu. Diğer yandan diziden ayrıldıktan sonra hakkında bazı dedikodular çıktığını açıkladı. Taşçıoğlu, “Ben ayrıldıktan sonra ‘O diziye gitti’ denildi, yok öyle bir şey. ‘Hastalığa yakalandı, tedavisi için ayrıldı’ dediler, tamamen yalan.” dedi.

Siz Pembe'yi özlediniz mi? Oyuncunun bu açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz Pembe'yi özlediniz mi? Oyuncunun bu açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Livo berejna

Dizinin ana karakterini oldurup gökhan gibi yetersiz bakiyeyi hikayede tutmak neyin kafasidir allah askina

vejdin dayan

dizi bitti