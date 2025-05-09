"T.C. Antidepresanı Geldi": Prens Dizisinin 3. Sezonu İzleyenleri Biraz İsyan Ettirdi!

İlk bölümü 9 Mayıs 2025'te yayınlanan diziyi bir çırpıda izleyenler oldu. Çünkü henüz bir bölümü yayınlandı. İzleyenlerin bir kısmı bundan şikayet ederken diğerleri ise yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İşte sosyal medyada Prens izleyicisinden gelen ilk yorumlar...