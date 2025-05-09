"T.C. Antidepresanı Geldi": Prens Dizisinin 3. Sezonu İzleyenleri Biraz İsyan Ettirdi!
'Prens' dizisinin merakla beklenen 3. sezonu yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği diziye sosyal medyadan yorumlar. İzleyenler bir açıdan mutsuz oldu ama efsane hikaye yeni bölümleriyle hepimize çok iyi geldi. Bakalım, yeni sezona gelen ilk yorumlar neler olmuş...
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Heyecanlı bekleyiş sona erdi.
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İzleyenler hem memnun hem şikayetçi...
Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyenler tek bir bölümün yayınlandığını görünce şoke oldular.
Açıkçası biraz da isyan ettiler.
Yeni bölümler her hafta Cuma günleri Max Türkiye üzerinden izleyiciyle buluşacak.
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Planlanan yayın takvimine göre yeni bölüm haftaya.
Yani, ikinci bölüm 16 Mayıs 2025'te yayınlanacak.
Fakat gelen yorumların güzelliğine bakacak olursak...
Beklemeye değecek gibi görünüyor!
Siz ne düşünüyorsunuz?
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Gelin izleyicilerin heyecanına şöyle bir bakalım...
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Siz yeni bölümü izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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