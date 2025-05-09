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"T.C. Antidepresanı Geldi": Prens Dizisinin 3. Sezonu İzleyenleri Biraz İsyan Ettirdi!

"T.C. Antidepresanı Geldi": Prens Dizisinin 3. Sezonu İzleyenleri Biraz İsyan Ettirdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.05.2025 - 14:16

'Prens' dizisinin merakla beklenen 3. sezonu yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği diziye sosyal medyadan yorumlar. İzleyenler bir açıdan mutsuz oldu ama efsane hikaye yeni bölümleriyle hepimize çok iyi geldi. Bakalım, yeni sezona gelen ilk yorumlar neler olmuş...

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Heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Daha önce BluTV'de izleyiciyle buluşan Giray Altınok'un Prens dizisi 2 sezon boyunca hepimizi güldürmeyi başardı. 3. sezonu heyecanla beklenen dizi, ismi değişen platformda, yeni adıyla Max Türkiye'de resmen yayınlandı.

İzleyenler hem memnun hem şikayetçi...

İzleyenler hem memnun hem şikayetçi...

İlk bölümü 9 Mayıs 2025'te yayınlanan diziyi bir çırpıda izleyenler oldu. Çünkü henüz bir bölümü yayınlandı. İzleyenlerin bir kısmı bundan şikayet ederken diğerleri ise yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İşte sosyal medyada Prens izleyicisinden gelen ilk yorumlar...

Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyenler tek bir bölümün yayınlandığını görünce şoke oldular.

Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyenler tek bir bölümün yayınlandığını görünce şoke oldular.
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Açıkçası biraz da isyan ettiler.

Açıkçası biraz da isyan ettiler.
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Yeni bölümler her hafta Cuma günleri Max Türkiye üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümler her hafta Cuma günleri Max Türkiye üzerinden izleyiciyle buluşacak.
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Planlanan yayın takvimine göre yeni bölüm haftaya.

Planlanan yayın takvimine göre yeni bölüm haftaya.
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Yani, ikinci bölüm 16 Mayıs 2025'te yayınlanacak.

Yani, ikinci bölüm 16 Mayıs 2025'te yayınlanacak.
twitter.com

Fakat gelen yorumların güzelliğine bakacak olursak...

Fakat gelen yorumların güzelliğine bakacak olursak...
twitter.com

Beklemeye değecek gibi görünüyor!

Beklemeye değecek gibi görünüyor!
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Gelin izleyicilerin heyecanına şöyle bir bakalım...

Gelin izleyicilerin heyecanına şöyle bir bakalım...
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Siz yeni bölümü izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...

Siz yeni bölümü izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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