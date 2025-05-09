Müge Anlı'da Aranan İki Kız Çocuğunun Kayboluş Hikayeleri Karşısında Tüylerimiz Diken Diken Oldu!

Müge Anlı bugün 14 yaşındaki Irmak'ı bulmak için gelen annesi Alev Hanım'ı canlı yayında konuk etti.

Irmak'ın hakkında uzaklaştırma kararı aldığı 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia eden anne, yayına bazı görüntüler de getirdi.

Bu görüntüler kız çocuğunun şiddete maruz kaldığını doğruladı. Görüntülerde olduğu iddia edilen kişi ise şüphelenilen Emirhan'dı. Ayrıca görüntülere bakılınca Emirhan'ın kız çocuğuna ağza alınmayacak hakaretler ettiği de duyuldu.

Anne, kızının bu süreçte bir de motor kazası geçirdiğini ancak sadece kafasından darbe aldığı için dikişlerinin olduğunu söyledi. Anlı, motor kazasında sadece kafanın darbe alması ihtimalini şüpheli buldu.

Ailesi hayatından endişe ettiğini söyledi.