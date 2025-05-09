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Müge Anlı'da Aranan İki Kız Çocuğunun Kayboluş Hikayeleri Karşısında Tüylerimiz Diken Diken Oldu!

Müge Anlı'da Aranan İki Kız Çocuğunun Kayboluş Hikayeleri Karşısında Tüylerimiz Diken Diken Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.05.2025 - 11:16

Müge Anlı'da bugün (9 Mayıs Cuma) yaşananlar insanlığı sorgulatacak türdendi. İki anne kayıp biri 14 biri 17 yaşındaki kız çocuklarını aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldiler. Anlı, yaşananları anlatırken şoke oldu. O anlatırken biz de ne izlediğimizi sorguladık. Tüm bunlar ne yazık ki şaka değil, gerçeğimizin ta kendisiydi. İşte, kız çocuklarının akıllara durgunluk veren kayboluş hikayeleri...

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Önce 14 yaşındaki Irmak'la başlayalım.

Önce 14 yaşındaki Irmak'la başlayalım.

Müge Anlı bugün 14 yaşındaki Irmak'ı bulmak için gelen annesi Alev Hanım'ı canlı yayında konuk etti. 

Irmak'ın hakkında uzaklaştırma kararı aldığı 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia eden anne, yayına bazı görüntüler de getirdi. 

Bu görüntüler kız çocuğunun şiddete maruz kaldığını doğruladı. Görüntülerde olduğu iddia edilen kişi ise şüphelenilen Emirhan'dı. Ayrıca görüntülere bakılınca Emirhan'ın kız çocuğuna ağza alınmayacak hakaretler ettiği de duyuldu. 

Anne, kızının bu süreçte bir de motor kazası geçirdiğini ancak sadece kafasından darbe aldığı için dikişlerinin olduğunu söyledi. Anlı, motor kazasında sadece kafanın darbe alması ihtimalini şüpheli buldu.

Ailesi hayatından endişe ettiğini söyledi.

Irmak'ın annesinin getirdiği görüntüler ve yayından o anları buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Diğer kayıp kız çocuğu vakası: 17 yaşındaki Gül Peyğ

Diğer kayıp kız çocuğu vakası: 17 yaşındaki Gül Peyğ

17 yaşındaki bir başka çocuğun ise ablasının 17 yaşında dini nikah yaptığı adam tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Bu hikaye tam bir ilişkiler yumağıydı.

Abla Yasemin 17 yaşında Yasin Süzer ile dini nikah kıymıştı. Ardından Yasin resmi nikah kıymamış hatta gidip başka biriyle evlenmişti. O sırada Yasemin'in kız kardeşi Gül'le de sevgili olduğu konuşuldu. 

Dahası da vardı. Yasemin'in daha çocukken bir çocuğu olmuştu. Ancak bu çocuk Yasin'den değildi. Yasemin'in iddiasına göre, Yasin Yasemin'i yasaklı madde almak için başka biriyle birlikte olmaya zorlamıştı. İstismar edilen çocuğun çocuğu olmuştu.

Ablasının sevgilisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Gül'den ise tam 20 gündür haber alınamıyor.

Şoke eden açıklamaları buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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