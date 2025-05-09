Müge Anlı'da Aranan İki Kız Çocuğunun Kayboluş Hikayeleri Karşısında Tüylerimiz Diken Diken Oldu!
Müge Anlı'da bugün (9 Mayıs Cuma) yaşananlar insanlığı sorgulatacak türdendi. İki anne kayıp biri 14 biri 17 yaşındaki kız çocuklarını aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldiler. Anlı, yaşananları anlatırken şoke oldu. O anlatırken biz de ne izlediğimizi sorguladık. Tüm bunlar ne yazık ki şaka değil, gerçeğimizin ta kendisiydi. İşte, kız çocuklarının akıllara durgunluk veren kayboluş hikayeleri...
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Önce 14 yaşındaki Irmak'la başlayalım.
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Diğer kayıp kız çocuğu vakası: 17 yaşındaki Gül Peyğ
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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