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Survivor'da Almeda Diskalifiye mi Olacak? Çalışanlara Şiddet Uygulayan Yarışmacı Acun Ilıcalı'yı Delirtti!

Survivor'da Almeda Diskalifiye mi Olacak? Çalışanlara Şiddet Uygulayan Yarışmacı Acun Ilıcalı'yı Delirtti!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.05.2025 - 08:26

Survivor'aa Hikmet ve Batuhan kavgasının ardından Almeda olayı damgasını vurdu. Geldiğinden bu yana ani öfkelenmesi ile tanıdığımız Almeda, bu kez çizgiyi aşmıştı. Acun Ilıcalı, çalışanlara şiddet uyguladığını ve bu nedenle ceza alabileceğini açıkladı. İşte, Survivor'daki o gergin anlar...

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Survivor All Star 2025’te final yaklaştıkça tansiyon da artıyor.

Survivor All Star 2025’te final yaklaştıkça tansiyon da artıyor.

Son yayınlanan fragmanda yarışmacı Almeda Baylan için acil durum konseyi düzenlendiği görüldü. Acun Ilıcalı’nın Almeda ile yaptığı özel görüşmede kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Ilıcalı, “Ya ağır bir ceza vereceğiz, ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz” diyerek ciddi bir yaptırımın sinyalini verdi.

Özrü kabahatinden büyüktü...

Özrü kabahatinden büyüktü...

Almeda'nın, 'Ben girme dedikçe üzerime gelmeye devam etti. Zaten çok gergindim, kendimi kaybettim.' sözleriyle kendini savunduğu anlar dikkat çekti. Görüntülerde Ilıcalı’nın, “Herhangi bir temasta bulundun mu?” sorusunu sorması, olayın fiziksel bir müdahale içerdiğine dair iddiaları da güçlendirdi.

Almeda diskalifiye olacak mı?

Almeda diskalifiye olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Batuhan ve Hikmet arasındaki kavganın ardından yarışma bir kez daha sert tartışmalarla gündeme gelirken, şimdi gözler Almeda’ya uygulanacak yaptırımda. Diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde netleşecek.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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