Survivor'da Almeda Diskalifiye mi Olacak? Çalışanlara Şiddet Uygulayan Yarışmacı Acun Ilıcalı'yı Delirtti!

Son yayınlanan fragmanda yarışmacı Almeda Baylan için acil durum konseyi düzenlendiği görüldü. Acun Ilıcalı’nın Almeda ile yaptığı özel görüşmede kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Ilıcalı, “Ya ağır bir ceza vereceğiz, ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz” diyerek ciddi bir yaptırımın sinyalini verdi.