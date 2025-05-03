Survivor'da Almeda Diskalifiye mi Olacak? Çalışanlara Şiddet Uygulayan Yarışmacı Acun Ilıcalı'yı Delirtti!
Survivor'aa Hikmet ve Batuhan kavgasının ardından Almeda olayı damgasını vurdu. Geldiğinden bu yana ani öfkelenmesi ile tanıdığımız Almeda, bu kez çizgiyi aşmıştı. Acun Ilıcalı, çalışanlara şiddet uyguladığını ve bu nedenle ceza alabileceğini açıkladı. İşte, Survivor'daki o gergin anlar...
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Survivor All Star 2025’te final yaklaştıkça tansiyon da artıyor.
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Özrü kabahatinden büyüktü...
Almeda diskalifiye olacak mı?
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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