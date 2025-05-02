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"Rezalet!": Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan Elenmesine Sevgilisi Yasmin Erbil Tepki Gösterdi!

"Rezalet!": Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan Elenmesine Sevgilisi Yasmin Erbil Tepki Gösterdi!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.05.2025 - 08:19

Survivor son bölümde yaşananlar herkesi şoke etti. Konseyde Survivor'dan gidecek isim belirlendi. Eleme potasındaki isimlerden biri de Yiğit Poyraz'dı. Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan'a yenilerek elendi. Sevgilisi Yasmin Erbil ise bu habere çok sinirlendi.

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Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı büyük bir sürpriz yaşandı.

Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı büyük bir sürpriz yaşandı.

Yarışmanın favori isimlerinden Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan’a yenilerek adaya veda etti. Poyraz’ın elenmesi hem izleyenleri hem de yarışmacıları şaşkına çevirdi.

Yarışmayı yakından takip eden sevgilisi Yasmin Erbil ise bu ayrılığa sessiz kalmadı.

Yarışmayı yakından takip eden sevgilisi Yasmin Erbil ise bu ayrılığa sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından, Gönüllüler takımındaki bir konuşmayı paylaşarak “Yiyin birbirinizi şimdi, rezalet” notunu düştü. Bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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