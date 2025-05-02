"Rezalet!": Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan Elenmesine Sevgilisi Yasmin Erbil Tepki Gösterdi!
Survivor son bölümde yaşananlar herkesi şoke etti. Konseyde Survivor'dan gidecek isim belirlendi. Eleme potasındaki isimlerden biri de Yiğit Poyraz'dı. Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan'a yenilerek elendi. Sevgilisi Yasmin Erbil ise bu habere çok sinirlendi.
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Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı büyük bir sürpriz yaşandı.
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Yarışmayı yakından takip eden sevgilisi Yasmin Erbil ise bu ayrılığa sessiz kalmadı.
İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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