"Rezalet!": Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan Elenmesine Sevgilisi Yasmin Erbil Tepki Gösterdi!

Survivor son bölümde yaşananlar herkesi şoke etti. Konseyde Survivor'dan gidecek isim belirlendi. Eleme potasındaki isimlerden biri de Yiğit Poyraz'dı. Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan'a yenilerek elendi. Sevgilisi Yasmin Erbil ise bu habere çok sinirlendi.