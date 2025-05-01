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Kafalar Çorba Oldu: Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağını Doğruladı!

Kafalar Çorba Oldu: Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağını Doğruladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 13:37

NOW TV'nin başına gelenlerle uzun süre gündemden düşmeyen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gerçekten adı gibi 'skandallara' konu oldu. En son dizinin final yapacağı iddiaları dolaşırken Birsen Altuntaş bu iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Şimdi ise dizinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu final haberini doğrulayan açıklaması ile kafalarımızı tamamen çorba etti.

Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/binnaz-sa...
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Şakir Paşa Ailesi dizi setinde çıkan son yangında bir kişi vefat etmişti.

Şakir Paşa Ailesi dizi setinde çıkan son yangında bir kişi vefat etmişti.

Dizinin en başından beri başına gelmeyen kalmamıştı. Son olarak çıkan yangında bir set çalışanı olan Taki lakaplı Serkan Sükyen'in kalp krizi geçirmesinin ardından vefat ettiği üzücü haberini almıştık. Bu olayın ardından dizinin final yapacağı iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ancak Birsen Altuntaş bu iddiaların gerçek olmadığını açıklamıştı. Hatta 13. bölümü düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayan dizinin sezon finali 15. bölümde olacak, diye de eklemişti.

Biz sezon finali beklerken Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan final haberi geldi.

Biz sezon finali beklerken Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan final haberi geldi.

Dizinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalmayan oyunculardan biriydi. Hem o süreci hem de dizi ile ilgili yaşananları T24'ten Binnaz Saktanber'e anlatan oyuncuya şöyle bir soru geldi: 'Şakir Paşa Ailesi için final kararı alındı. Çok büyük umutlarla başlayan ama çok büyük şanssızlıklar yaşayan bir dizi oldu. Nasıl bir tecrübe kaldı sende bu işten geriye?'

Üzümoğlu, bu soruya verdiği cevapla final iddialarını doğrulamış oldu. İşte yanıtı👇🏻

Üzümoğlu, bu soruya verdiği cevapla final iddialarını doğrulamış oldu. İşte yanıtı👇🏻

'Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikayeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikayesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi.'

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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