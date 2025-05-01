Kafalar Çorba Oldu: Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağını Doğruladı!
Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/binnaz-sa...
NOW TV'nin başına gelenlerle uzun süre gündemden düşmeyen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gerçekten adı gibi 'skandallara' konu oldu. En son dizinin final yapacağı iddiaları dolaşırken Birsen Altuntaş bu iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Şimdi ise dizinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu final haberini doğrulayan açıklaması ile kafalarımızı tamamen çorba etti.
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Şakir Paşa Ailesi dizi setinde çıkan son yangında bir kişi vefat etmişti.
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Biz sezon finali beklerken Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan final haberi geldi.
Üzümoğlu, bu soruya verdiği cevapla final iddialarını doğrulamış oldu. İşte yanıtı👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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