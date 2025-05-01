Survivor Adem Kılıçcı’nın Ağabeyinin Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!

Acun Ilıcalı Adem'e 'Seninle son 10 yılımızda problem sayımız 3 çıkmaz herhalde. Yarın için burada iletişim hakkı veriyoruz sana. Yanlış bir durum var. Sen bunu düzeltiyorsun. Bir de takdir edersin ki abinin finale gelmemesini rica ediyoruz. Otursun evden seyretsin bir şey olmaz. Herkes oraya da gelemiyor. Bu çok anormal bir durum değil. Sen kendisine rica edersin. Ben orada sana güveneyim' dedi.

Adem ise bu kayıtlardan sonra 'Abi geyik yapıyorlar' diye güldü. Devamında 'Takım tutar gibi fanatikler. O fanatizmi sorgulayamayız. Şimdi ben kalkıp onları neden beni seviyorsunuz diye sorgulayamam' dedi.