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Survivor Adem Kılıçcı’nın Ağabeyinin Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!

Survivor Adem Kılıçcı’nın Ağabeyinin Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 08:47

Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı. O ailelerden birinin de Adem Kılıçcı'nın ailesi ortaya çıktı. Ardından Acun Ilıcalı'ya yaptıkları tehdit mesajları yayınlandı. İşte ortalığı karıştıran o olay...

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Acun Ilıcalı, yarışmacının ailesinin kendilerine ağır tehdit içeren sözler kullandığını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı, yarışmacının ailesinin kendilerine ağır tehdit içeren sözler kullandığını açıklamıştı.

Survivor'da her şey geçtiğimiz hafta Hikmet ve Batuhan Karacakaya arasında yaşanan büyük tartışma ile başladı. Hikmet, Batuhan'a kum fırlatmasının ardından konseyde 'Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım.' dedi. Olay sonunda Hikmet, Acun Ilıcalı tarafından uyarı alsa da herhangi bir ceza almamıştı.

Ilıcalı yarışmadaki konseyde Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Sözlerine kendisini tehdit ettiklerini de ekledi.

Ilıcalı'ya başka bir yarışmacının ailesinden de tehditler gelmeye başladı.

Ilıcalı'ya başka bir yarışmacının ailesinden de tehditler gelmeye başladı.

Ilıcalı tehditlerin yalnızca Batuhan'ın ailesinden değil aynı zamanda kendisine başka bir yarışmacının ailesinden de tehditler gelmeye başladığını açıkladı. O isim Adem Kılıçcı'ydı.

Survivor'da tehdit edildiği ses kayıtlarını yayınladı.

Survivor'da tehdit edildiği ses kayıtlarını yayınladı.

Ilıcalı, Adem'e geçtiği uyarıda ağır tehditler işittiğini söylemişti. O tehditleri ses kayıtlarını yayınlayarak kanıtladı. Adem Kılıçcı’nın ağabeyi Taner Kılıçcı'nın ses odasında 'Şayet yarışmayı kaybedersek her şeyi yapacağım. Pankartlar açıp gerekirse orayı yakıp yıkacağım' diyerek tehditler savurdu. Acun Ilıcalı Adem'in abisinin ses kayıtlarını konseyde dinletti. Kayıtlarda 'Zebani gibi giriş kapısına çökeceğim, oraya dolduracağız. Her şey serbest, pankart, saldırı...' dediği duyuldu.

Acun Ilıcalı, Adem'in ağabeyinin final gelmemesini istedi.

Acun Ilıcalı, Adem'in ağabeyinin final gelmemesini istedi.

Acun Ilıcalı Adem'e 'Seninle son 10 yılımızda problem sayımız 3 çıkmaz herhalde. Yarın için burada iletişim hakkı veriyoruz sana. Yanlış bir durum var. Sen bunu düzeltiyorsun. Bir de takdir edersin ki abinin finale gelmemesini rica ediyoruz. Otursun evden seyretsin bir şey olmaz. Herkes oraya da gelemiyor. Bu çok anormal bir durum değil. Sen kendisine rica edersin. Ben orada sana güveneyim' dedi. 

Adem ise bu kayıtlardan sonra 'Abi geyik yapıyorlar' diye güldü. Devamında 'Takım tutar gibi fanatikler. O fanatizmi sorgulayamayız. Şimdi ben kalkıp onları neden beni seviyorsunuz diye sorgulayamam' dedi.

Ilıcalı ise durumu pek de öyle karşılamadı.

Ilıcalı ise durumu pek de öyle karşılamadı.

Öfkesi dinmeyen ünlü televizyoncu, 'Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok üzüldüm' diye konuştu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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