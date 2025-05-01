Survivor Adem Kılıçcı’nın Ağabeyinin Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı. O ailelerden birinin de Adem Kılıçcı'nın ailesi ortaya çıktı. Ardından Acun Ilıcalı'ya yaptıkları tehdit mesajları yayınlandı. İşte ortalığı karıştıran o olay...
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Acun Ilıcalı, yarışmacının ailesinin kendilerine ağır tehdit içeren sözler kullandığını açıklamıştı.
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Ilıcalı'ya başka bir yarışmacının ailesinden de tehditler gelmeye başladı.
Survivor'da tehdit edildiği ses kayıtlarını yayınladı.
Acun Ilıcalı, Adem'in ağabeyinin final gelmemesini istedi.
Ilıcalı ise durumu pek de öyle karşılamadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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