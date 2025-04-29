Kadro Yanıyor: Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeleri ve Sunucusu Sonunda Belli Oldu!

Bir dönemin sevilen yarışması Yetenek Sizsiniz yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yetenek Sizsiniz haberini ilk Eda Ece ile vermiştik. Ünlü oyuncu yetenek yarışmasının ilk jüri üyesi olmuştu. Sunucunun kim olacağı ve Yetenek Sizsiniz jüri koltuğunda kimlerin oturacağı büyük merak konusu olmuştu. Akif Yaman'ın haberine göre, Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri ve sunucusu belli oldu. Bakalım, o isimler kimlermiş...