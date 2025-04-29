Kadro Yanıyor: Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeleri ve Sunucusu Sonunda Belli Oldu!
Bir dönemin sevilen yarışması Yetenek Sizsiniz yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yetenek Sizsiniz haberini ilk Eda Ece ile vermiştik. Ünlü oyuncu yetenek yarışmasının ilk jüri üyesi olmuştu. Sunucunun kim olacağı ve Yetenek Sizsiniz jüri koltuğunda kimlerin oturacağı büyük merak konusu olmuştu. Akif Yaman'ın haberine göre, Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri ve sunucusu belli oldu. Bakalım, o isimler kimlermiş...
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Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra yeniden başlıyor.
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Dedikodular epey ortalık karıştırmıştı.
Yetenek Sizsiniz kadrosu belli oldu.
Sunucumuz ise yıllardır ekranlarda göremediğimiz ve gelse de neşelensek diye beklediğimiz isim...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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