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Kadro Yanıyor: Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeleri ve Sunucusu Sonunda Belli Oldu!

Kadro Yanıyor: Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeleri ve Sunucusu Sonunda Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.04.2025 - 16:32

Bir dönemin sevilen yarışması Yetenek Sizsiniz yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yetenek Sizsiniz haberini ilk Eda Ece ile vermiştik. Ünlü oyuncu yetenek yarışmasının ilk jüri üyesi olmuştu. Sunucunun kim olacağı ve Yetenek Sizsiniz jüri koltuğunda kimlerin oturacağı büyük merak konusu olmuştu. Akif Yaman'ın haberine göre, Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri ve sunucusu belli oldu. Bakalım, o isimler kimlermiş...

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Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra yeniden başlıyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra yeniden başlıyor.

Sevilerek izlediğimiz eğlenceli yarışma Yetenek Sizsiniz, geçtiğimiz günlerde Eda Ece'nin jüri olacağı haberiyle yeniden gündem olmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan yarışmanın kemik kadrosu merak konusu oldu.

Dedikodular epey ortalık karıştırmıştı.

Dedikodular epey ortalık karıştırmıştı.

Yetenek Sizsiniz'de Eda Ece'ye jüride eşlik edeceklerin kim olduğu önemli bir soru haline geldi. Günler geçtikçe birçok ünlü isim anıldı. Hande Yener, Giray Altınok ve Şevval Sam gibi ünlü isimler konuşulmuştu.

Yetenek Sizsiniz kadrosu belli oldu.

Yetenek Sizsiniz kadrosu belli oldu.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre, Yetenek Sizsiniz jürisinde Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık yer alacak.

Sunucumuz ise yıllardır ekranlarda göremediğimiz ve gelse de neşelensek diye beklediğimiz isim...

Sunucumuz ise yıllardır ekranlarda göremediğimiz ve gelse de neşelensek diye beklediğimiz isim...

Alp Kırşan oldu!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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