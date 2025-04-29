"Bir Tane Tekme Koydum!": Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'deki Sorgu Sahnesinin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!

Behzat Ç.'nin unutulmaz sorgu sahnesini izlemediyseniz bile mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Sosyal medyada esprilere konu olan, Behzat Ç. hayranlarının ise mutlaka ilk 5'inde yer alan o sahnede şüpheliyi konuşturmak için Behzat ve Harun adama tekme tokat girmişti. O sahne hakkında Erdal Beşikçioğlu ilk kez konuştu.