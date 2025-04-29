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"Bir Tane Tekme Koydum!": Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'deki Sorgu Sahnesinin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!

"Bir Tane Tekme Koydum!": Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'deki Sorgu Sahnesinin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.04.2025 - 17:25

Behzat Ç.'nin unutulmaz sorgu sahnesini izlemediyseniz bile mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Sosyal medyada esprilere konu olan, Behzat Ç. hayranlarının ise mutlaka ilk 5'inde yer alan o sahnede şüpheliyi konuşturmak için Behzat ve Harun adama tekme tokat girmişti. O sahne hakkında Erdal Beşikçioğlu ilk kez konuştu.

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Meğer o sahne doğaçlama gerçekleşmiş.

Meğer o sahne doğaçlama gerçekleşmiş.

2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve ardından aynı tadı arayan izleyiciler için tekrarı çekilen efsane dizi Behzat Ç. ile ilgili Erdal Beşikçioğlu KAFA Tv'de soruları yanıtladı. Beşikçioğlu'na hafızalarda yer edinmiş unutulması zor sorgu sahnesi soruldu. Ünlü oyuncu o sahnenin 'Bir anda kendimi masanın üstünde buldum. Tekme atmak için güzel bir açıydı.' diyerek sahneni doğaçlama olduğunu söyledi.

Sahne çekilirken Harun da gaza gelmiş.

Beşikçioğlu röportajında, attığı tekmenin ardından Harun karakterini canlandıran Fatih Artman'ın da gaza gelip tokat attığını ancak sonra attığı tokattan memnun olmayınca ikinci kez vurduğunu söyledi.

Beşikçioğlu, 'Fatih çok kıskandı orada. Benim attığım tekme şiddetinde tokadı atamadığı için kendi sinir olup ikinci tokadı da atıyor.' dedi.

İşte o röportaj:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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