"Bir Tane Tekme Koydum!": Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'deki Sorgu Sahnesinin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!
Behzat Ç.'nin unutulmaz sorgu sahnesini izlemediyseniz bile mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Sosyal medyada esprilere konu olan, Behzat Ç. hayranlarının ise mutlaka ilk 5'inde yer alan o sahnede şüpheliyi konuşturmak için Behzat ve Harun adama tekme tokat girmişti. O sahne hakkında Erdal Beşikçioğlu ilk kez konuştu.
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Meğer o sahne doğaçlama gerçekleşmiş.
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Sahne çekilirken Harun da gaza gelmiş.
İşte o röportaj:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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