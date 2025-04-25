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Esra Erol Yayınına Katılan Konuğunu Başka Bir Programa Gönderdiğini Açıkladı!

Esra Erol Yayınına Katılan Konuğunu Başka Bir Programa Gönderdiğini Açıkladı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.04.2025 - 08:14

Esra Erol geçtiğimiz günlerde dini nikahlı eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle arabuluculuk yapması için yayınına katılan bir konuğu ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Daha önce ekranlarda rastlamadığımız türden gelen açıklamada Erol, konuğunu başka bir programa transfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

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Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a, Melike Dertli katılmıştı.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a, Melike Dertli katılmıştı.

19 yaşındaki Melike Dertli anlattıklarıyla herkesi şaşırtmıştı. 'Sevgilimin evli olduğunu öğrendim.' diyerek Esra Erol'da programına başvuran Melike, dini nikahıyla yaşadığı eşi ve ailesi tarafından şiddete maruz bırakıldığını açıklamıştı. Melike, dini nikahlı eşi Seyit Ali ile canlı yayında yüzleşti. İkili arasındaki gerginlik ekrandan izleyenlere yansıdı. Seyit Ali'nin annesi de bu ilişkide taraf olunca ortalık epey karışmıştı. İkili program sonunda ayrılmaya karar verdi.

Daha sonra Esra Erol, Melike'yi tekrar yayına alarak başka bir programa transfer ettiğini açıkladı.

Daha sonra Esra Erol, Melike'yi tekrar yayına alarak başka bir programa transfer ettiğini açıkladı.

Erol, Melike ile Seyit Ali'nin ayrılığını açıkladıktan sonra herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Erol,  Melike'yi ATV ekranlarında yeni başlayan ve kanseri yendiğini açıklayarak programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin'le Mutfak Bahane programına gönderdiğini söyledi. Erol, Melike'den her gün 4 altın verilen programda yemek yaparkenki hünerlerini göstermesini istedi.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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