Esra Erol Yayınına Katılan Konuğunu Başka Bir Programa Gönderdiğini Açıkladı!
Esra Erol geçtiğimiz günlerde dini nikahlı eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle arabuluculuk yapması için yayınına katılan bir konuğu ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Daha önce ekranlarda rastlamadığımız türden gelen açıklamada Erol, konuğunu başka bir programa transfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar...
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Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a, Melike Dertli katılmıştı.
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Daha sonra Esra Erol, Melike'yi tekrar yayına alarak başka bir programa transfer ettiğini açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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