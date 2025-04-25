Esra Erol Yayınına Katılan Konuğunu Başka Bir Programa Gönderdiğini Açıkladı!

Esra Erol geçtiğimiz günlerde dini nikahlı eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle arabuluculuk yapması için yayınına katılan bir konuğu ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Daha önce ekranlarda rastlamadığımız türden gelen açıklamada Erol, konuğunu başka bir programa transfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar...