onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Erol'un Yıllar Önce Bir Programda Türkü Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Esra Erol'un Yıllar Önce Bir Programda Türkü Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.04.2025 - 18:43

Evlendirme programlarıyla televizyonda büyük bir çıkış yapan Esra Erol, günümüzde Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin de yaptığı program formatıyla karşımıza çıkıyor. Esra Erol'da programında araştırmacı kimliği ile tanıdığımız ünlü sunucunun yıllar önce bir programda türkü söylediği anlar yeniden gündem oldu. Reyting başarısıyla takdir toplayan Erol, sesiyle de herkesi şaşırtmayı başardı. İşte o anlar...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=toiwx...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol yıllardır sunduğu programlarla evlerimize konuk oluyor.

Esra Erol yıllardır sunduğu programlarla evlerimize konuk oluyor.

Hem gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Esra Erol'da programıyla tanınan hem de özel hayatıyla gündem olan ünlü sunucuyu hepiniz tanıyorsunuzdur. Zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine imza atan, programında kayıpları bulan ve küsleri kavuşturan Erol'un özel hayatı da sık sık merak konusu oluyor.

Yıllar önce katıldığı bir programdan anları yeniden gündem oldu.

Yıllar önce katıldığı bir programdan anları yeniden gündem oldu.

Esra Erol, araştırmacı kimliği ile kamuoyunun saygısını kazanırken adeta içimizden biri oldu. Özel hayatında da en az ekrandaki kadar bizden biri. 3 yıl önce katıldığı Uğur Arslan'ın programında samimi anlara tanık olmuştuk.

Türkü söylemişti, görenler bir kez daha hayran kaldı.

Türkü söylemişti, görenler bir kez daha hayran kaldı.

Erol, programda Sezen Aksu'nun şarkısı olan 'Ben Annemi İsterim' adlı parçayı seslendirmişti. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İzleyenlerden yorum yağdı.

O anları hatırlayalım:

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın