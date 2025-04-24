Esra Erol'un Yıllar Önce Bir Programda Türkü Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=toiwx...
Evlendirme programlarıyla televizyonda büyük bir çıkış yapan Esra Erol, günümüzde Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin de yaptığı program formatıyla karşımıza çıkıyor. Esra Erol'da programında araştırmacı kimliği ile tanıdığımız ünlü sunucunun yıllar önce bir programda türkü söylediği anlar yeniden gündem oldu. Reyting başarısıyla takdir toplayan Erol, sesiyle de herkesi şaşırtmayı başardı. İşte o anlar...
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Esra Erol yıllardır sunduğu programlarla evlerimize konuk oluyor.
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Yıllar önce katıldığı bir programdan anları yeniden gündem oldu.
Türkü söylemişti, görenler bir kez daha hayran kaldı.
O anları hatırlayalım:
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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