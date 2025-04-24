Esra Erol'un Yıllar Önce Bir Programda Türkü Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Evlendirme programlarıyla televizyonda büyük bir çıkış yapan Esra Erol, günümüzde Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin de yaptığı program formatıyla karşımıza çıkıyor. Esra Erol'da programında araştırmacı kimliği ile tanıdığımız ünlü sunucunun yıllar önce bir programda türkü söylediği anlar yeniden gündem oldu. Reyting başarısıyla takdir toplayan Erol, sesiyle de herkesi şaşırtmayı başardı. İşte o anlar...