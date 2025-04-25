Müge Anlı Artık İtiraf Bekliyor: Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Mehmet Çetin'in Kaybında Sona Gelindi!

Daha da dikkat çekici olan, Mehmet’in kaybolmadan önce ve sonraki süreçte eşi Derya ile Bayram Akçay arasında çok sayıda telefon görüşmesi yapılmış olmasıydı. Özellikle kaybolduğu gün saat 19:22'de yapılan 40 saniyelik arama ve ardından Derya’nın telefonunu uzun süre kullanmaması şüpheleri artırdı.

Üstelik Mehmet’in kaybından sonra Derya ile Bayram’ın 56 kez telefonda konuştuğu ortaya çıktı. Anlı, bu konuşmaların ortalama 15 dakika uzunluğunda olduğunu açıkladı.