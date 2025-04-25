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Müge Anlı Artık İtiraf Bekliyor: Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Mehmet Çetin'in Kaybında Sona Gelindi!

Müge Anlı Artık İtiraf Bekliyor: Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Mehmet Çetin'in Kaybında Sona Gelindi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.04.2025 - 11:12

Müge Anlı'da günlerdir cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı araştırılıyor. Anlı, yayınlarında tanıkların ifadelerinden yola çıkarak olası senaryoları ortaya koydu. Ancak şüphelerin odağındaki yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya iddiaları reddetmeye devam ediyor. Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte Anlı'nın yayınında tüm yaşananlar ve Mehmet Çetin'in kaybında son nokta...

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Cinsiyet değiştirdiği iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybında ilk günler neler konuşuldu?

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybında ilk günler neler konuşuldu?

2015 yılında Isparta’da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in dosyası yıllar sonra Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen olayda, ailesi Mehmet’in Bayram Akçay isimli kişi tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Bayram, köyde 'Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın' şeklinde söylentiler yaydı ve olayla ilgili çelişkili ifadeler verdi.

Ölüm tazminatı detayı tüyler ürpertti.

Ölüm tazminatı detayı tüyler ürpertti.

Mehmet’in kredi çekip kendisine hayat sigortası yaptırdığı ve bu sigortadan doğacak ölüm tazminatını, şu an cezaevinde olan Bayram’ın arkadaşı Tarkan Gürakan’a bıraktığı bilgisi de gündeme geldi.

"Mehmet, Bayram'ı öldürmeye geldi." iddiası...

"Mehmet, Bayram'ı öldürmeye geldi." iddiası...

Canlı yayında konuşan ve Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet’in Bayram’ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak ortalığı iyice karıştırdı. 

Bayram ise Kıymet’i sevgilisi olarak tanıttı ve iftira attığını söyledi. Müge Anlı’nın Bayram’a sert tepkisi, programda gerilimi tırmandırdı.

Bayram, Mehmet'in eşiyle 56 kez ne konuştu?

Bayram, Mehmet'in eşiyle 56 kez ne konuştu?

Daha da dikkat çekici olan, Mehmet’in kaybolmadan önce ve sonraki süreçte eşi Derya ile Bayram Akçay arasında çok sayıda telefon görüşmesi yapılmış olmasıydı. Özellikle kaybolduğu gün saat 19:22'de yapılan 40 saniyelik arama ve ardından Derya’nın telefonunu uzun süre kullanmaması şüpheleri artırdı.

Üstelik Mehmet’in kaybından sonra Derya ile Bayram’ın 56 kez telefonda konuştuğu ortaya çıktı. Anlı, bu konuşmaların ortalama 15 dakika uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Şüphelerin odağındaki isimler kaçamak cevaplar vermeye devam ediyor.

Şüphelerin odağındaki isimler kaçamak cevaplar vermeye devam ediyor.

Anlı, yayında hem Derya'ya hem de Bayram'a bu telefon görüşmelerini sordu ancak açıkça bir yanıt alamadı. Derya konuşmaları hiç hatırlamadığını söyledi. Hatta dün akşam kaldığı otelde sürekli bu soruya maruz kaldığı için fenalık geçirdi. 

Bayram'ın da bu konuşmalarla ilgili açıklayacağı bir şey yoktu.

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Bayram'ı öldürmeye geldiği an stüdyoda canlandırıldı.

Bayram'ı öldürmeye geldiği an stüdyoda canlandırıldı.

Mehmet'in Bayram'ı bıçaklamaya geldiği güne şahit olan Kıymet Hanım, o Mehmet'i telkin ederken Bayram'ın kaçtığını söylemişti. Ancak Bayram ısrarla kaçmadığını ve o gün Mehmet'le birlikte bu bıçaklama girişiminin ardından tost yemeğe gittiklerini iddia etti. Anlı, yayında Mehmet'i canlandırarak olayın böyle olamayacağını anlatmaya çalıştı. Ancak Bayram sözünden dönmedi.

Anlı, o gün ikilinin tost yemeye gittiğine kesinlikle inanmıyor.

Anlı, o gün ikilinin tost yemeye gittiğine kesinlikle inanmıyor.

Bayram'ın kaçmamış olma ihtimalini de düşük buluyor. Her ne olduysa o gün olduğu ve bunun Tarkan isimli kişiyle bağlantılı olabileceği konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Yayındaki canlandırma:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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