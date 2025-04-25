Müge Anlı Artık İtiraf Bekliyor: Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Mehmet Çetin'in Kaybında Sona Gelindi!
Müge Anlı'da günlerdir cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı araştırılıyor. Anlı, yayınlarında tanıkların ifadelerinden yola çıkarak olası senaryoları ortaya koydu. Ancak şüphelerin odağındaki yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya iddiaları reddetmeye devam ediyor. Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte Anlı'nın yayınında tüm yaşananlar ve Mehmet Çetin'in kaybında son nokta...
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Cinsiyet değiştirdiği iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybında ilk günler neler konuşuldu?
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Ölüm tazminatı detayı tüyler ürpertti.
"Mehmet, Bayram'ı öldürmeye geldi." iddiası...
Bayram, Mehmet'in eşiyle 56 kez ne konuştu?
Şüphelerin odağındaki isimler kaçamak cevaplar vermeye devam ediyor.
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Bayram'ı öldürmeye geldiği an stüdyoda canlandırıldı.
Anlı, o gün ikilinin tost yemeye gittiğine kesinlikle inanmıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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