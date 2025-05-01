Reklam Gelirleri Dizileri Vurmaya Devam Ediyor: Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümü İptal Edildi!
Yakın zamanda sezon finali yapması beklenen NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümü Birsen Altuntaş'ın haberine göre iptal edildi. İşte detaylar...
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Hudutsuz Sevda ile ilgili gelen kötü haberler dağ oldu.
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Yayın akışından kaldırıldı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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