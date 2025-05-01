Reklam Gelirleri Dizileri Vurmaya Devam Ediyor: Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümü İptal Edildi!

Gazeteci Birsen Altuntaş, başrol oyuncusunun sezon sonunda diziden ayrılacağını açıklamasının ardından bir yeni haber daha verdi. Dizinin 1 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü iptal edildi. Sebebi ise düşük reklam gelirleri.

Televizyon dünyasında ekonomik dengeler bir kez daha yapım süreçlerini etkilemeye başladı. Son dönemde artan maliyetler ve azalan reklam gelirleri, birçok diziyi zora sokarken, bu durumun son kurbanı Hudutsuz Sevda oldu.