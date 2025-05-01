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Reklam Gelirleri Dizileri Vurmaya Devam Ediyor: Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümü İptal Edildi!

Reklam Gelirleri Dizileri Vurmaya Devam Ediyor: Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümü İptal Edildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 11:21

Yakın zamanda sezon finali yapması beklenen NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümü Birsen Altuntaş'ın haberine göre iptal edildi. İşte detaylar...

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Hudutsuz Sevda ile ilgili gelen kötü haberler dağ oldu.

Hudutsuz Sevda ile ilgili gelen kötü haberler dağ oldu.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Hayal Köseoğlu, Burak Sevinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda NOW TV'nin sevilen dizileri arasındaydı. Hatta dizi 3. sezon onayı da almıştı ancak dizinin başrolü Daner'in diziden ayrılacağı haberi gelmişti.

Yayın akışından kaldırıldı.

Yayın akışından kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, başrol oyuncusunun sezon sonunda diziden ayrılacağını açıklamasının ardından bir yeni haber daha verdi. Dizinin 1 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü iptal edildi. Sebebi ise düşük reklam gelirleri. 

Televizyon dünyasında ekonomik dengeler bir kez daha yapım süreçlerini etkilemeye başladı. Son dönemde artan maliyetler ve azalan reklam gelirleri, birçok diziyi zora sokarken, bu durumun son kurbanı Hudutsuz Sevda oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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