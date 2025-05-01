Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan TRT Tabii Açıklaması

Üzümoğlu yaptığı açıklamada TRT'nin dijital platformu Tabii için 'Artık tabii ki tabii'de oynamam. Halkın parasıyla içerik üreten ve bu içeriğin insanlar tarafından seyredilmesi için para isteyen ve kendi fikirlerini açıkça beyan ettikleri için işten çıkarılan oyuncu, senarist ve yönetmenlerin olduğu bir platformda tabii ki oynamam. Yanından geçmem.” dedi.