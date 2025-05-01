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Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan TRT Tabii Açıklaması

Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan TRT Tabii Açıklaması

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 15:06

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış, ardından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. T24’e konuşan Üzümoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptıkları boykot çağrısı nedeniyle TRT'deki işlerinden olan oyuncu arkadaşlarını hatırlatarak TRT tabii platformu hakkında konuştu.

Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/binnaz-sa...
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Boykot çağrısı nedeniyle birçok oyuncu TRT'deki işlerinden oldular.

Boykot çağrısı nedeniyle birçok oyuncu TRT'deki işlerinden oldular.

T24’ten Binnaz Saktanber’e konuşan Cem Yiğit Üzümoğlu boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alındığı süreçten bahsetti. Ardından işlerinden çıkarılan oyuncu arkadaşlarını gündeme getirdi.

Bu dönemde Aybüke Pusat TRT 1'deki Teşkilat dizisinden, Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ve Boran Kuzum da TRT tabii'deki dizilerinden çıkarılmışlardı.

"TRT'nin yanından bile geçmem!"

"TRT'nin yanından bile geçmem!"

Üzümoğlu yaptığı açıklamada TRT'nin dijital platformu Tabii için 'Artık tabii ki tabii'de oynamam. Halkın parasıyla içerik üreten ve bu içeriğin insanlar tarafından seyredilmesi için para isteyen ve kendi fikirlerini açıkça beyan ettikleri için işten çıkarılan oyuncu, senarist ve yönetmenlerin olduğu bir platformda tabii ki oynamam. Yanından geçmem.” dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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