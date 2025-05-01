Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan TRT Tabii Açıklaması
Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/binnaz-sa...
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış, ardından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. T24’e konuşan Üzümoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptıkları boykot çağrısı nedeniyle TRT'deki işlerinden olan oyuncu arkadaşlarını hatırlatarak TRT tabii platformu hakkında konuştu.
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Boykot çağrısı nedeniyle birçok oyuncu TRT'deki işlerinden oldular.
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"TRT'nin yanından bile geçmem!"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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