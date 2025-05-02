Survivor'da Poyraz'ın Elenmesinin Ardından Eski Yarışmacılar İsyan Etti!
Survivor'da geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme düellosu mücadelesinin ardından Yiğit Poyraz, Volkan'a yenilerek elendi. Poyraz'ın elenmesinin ardından önce sevgisi Yasmin Erbil, birçok eski ve yeni yarışmacı tepki gösterdi. İşte elemenin ardından yaşananlar...
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Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı Yiğit Poyraz adaya veda etti.
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Elemenin ardından yapılan yorumlar öfkeliydi.
Semih Öztürk
Pınar Saka
Nagihan Karadere
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Atakan Işıktutan
Hakan Hatipoğlu
Ve Seda Koca'nın paylaşımları...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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