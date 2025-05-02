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Survivor'da Poyraz'ın Elenmesinin Ardından Eski Yarışmacılar İsyan Etti!

Survivor'da Poyraz'ın Elenmesinin Ardından Eski Yarışmacılar İsyan Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.05.2025 - 12:37

Survivor'da geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme düellosu mücadelesinin ardından Yiğit Poyraz, Volkan'a yenilerek elendi. Poyraz'ın elenmesinin ardından önce sevgisi Yasmin Erbil, birçok eski ve yeni yarışmacı tepki gösterdi. İşte elemenin ardından yaşananlar...

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Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı Yiğit Poyraz adaya veda etti.

Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı Yiğit Poyraz adaya veda etti.

Yarışmanın başarılı isimlerinden olan Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan’a yenildi. Poyraz’ın elenmesi hem izleyenleri hem de yarışmacıları çok üzdü.

Elemenin ardından yapılan yorumlar öfkeliydi.

Elemenin ardından yapılan yorumlar öfkeliydi.

Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere, Seda Koca, Atakan Işıktutan ve Semih Öztürk gibi eski yarışmacılardan ve sevenlerinden Poyraz'ın elenmesine isyan dolu paylaşımlar yapıldı. Poyraz'ın gidişine tepkili olan isimler aynı zamanda 'arka planda bir tezgah döndüğünü' vurguladılar.

Semih Öztürk

Semih Öztürk
twitter.com

Pınar Saka

Pınar Saka

Nagihan Karadere

Nagihan Karadere
twitter.com
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Atakan Işıktutan

Atakan Işıktutan
twitter.com

Hakan Hatipoğlu

Hakan Hatipoğlu
twitter.com

Ve Seda Koca'nın paylaşımları...

Ve Seda Koca'nın paylaşımları...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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