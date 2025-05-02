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Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağı İddialarına Son Noktayı Koydu!

Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağı İddialarına Son Noktayı Koydu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.05.2025 - 11:41

Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu dün t24'e verdiği röportajda dizinin final yapacağını doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Ancak Birsen Altuntaş aynı akşam final iddialarını reddeden bir haber paylaştı. Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı, yapmayacak mı herkesin kafası karışıkken Üzümoğlu'ndan son noktayı koyacak bir açıklama daha geldi.

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Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı yoksa sezon finali mi yapıyor herkesin kafası karıştı.

Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı yoksa sezon finali mi yapıyor herkesin kafası karıştı.

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi ile ilgili final haberleri çıkmış, sonra yalanlanmıştı. Dün dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, t24'e verdiği röportajda iddiaları doğrulayacak şekilde anlaşılan bir açıklama yaptı.

T24'ten Binnaz Saktanber'e anlatan oyuncuya şöyle bir soru gelmişti👇🏻

T24'ten Binnaz Saktanber'e anlatan oyuncuya şöyle bir soru gelmişti👇🏻

'Şakir Paşa Ailesi için final kararı alındı. Çok büyük umutlarla başlayan ama çok büyük şanssızlıklar yaşayan bir dizi oldu. Nasıl bir tecrübe kaldı sende bu işten geriye?'

Üzümoğlu, bu soruya verdiği cevap finali doğruladı gibi anlaşıldı. İşte yanıtı:

Üzümoğlu, bu soruya verdiği cevap finali doğruladı gibi anlaşıldı. İşte yanıtı:

'Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikayeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikayesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi.'

Üzümoğlu sosyal medyadan "Yanlış anlaşıldım" diye paylaştı.

Üzümoğlu sosyal medyadan "Yanlış anlaşıldım" diye paylaştı.

Üzümoğlu, yaptığı açıklamanın yanlış yerlere gittiğini söyleyerek 'Final değil, sezon finali. Yanlış anlaşılmak istemem.' dedi.

İşte o paylaşımı:

İşte o paylaşımı:
twitter.com
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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