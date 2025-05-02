Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu dün t24'e verdiği röportajda dizinin final yapacağını doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Ancak Birsen Altuntaş aynı akşam final iddialarını reddeden bir haber paylaştı. Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı, yapmayacak mı herkesin kafası karışıkken Üzümoğlu'ndan son noktayı koyacak bir açıklama daha geldi.
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Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı yoksa sezon finali mi yapıyor herkesin kafası karıştı.
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T24'ten Binnaz Saktanber'e anlatan oyuncuya şöyle bir soru gelmişti👇🏻
Üzümoğlu, bu soruya verdiği cevap finali doğruladı gibi anlaşıldı. İşte yanıtı:
Üzümoğlu sosyal medyadan "Yanlış anlaşıldım" diye paylaştı.
İşte o paylaşımı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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