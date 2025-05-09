Verdiği Kilolarla Adeta Başka Birine Dönüşen MasterChef Eda'nın Son Halini Görünce Tanıyamayacaksınız!
MasterChef Eda'yı 2019 ve 2023 sezonlarından tanırsınız. Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı son günlerde görünümüyle gündemde. Hem de sevenlerini şaşırtacak derecede değişimiyle... Onu hatırladığınız zamanları unutun çünkü MasterChef'te tanıdığımız Eda Karabulut'tan verdiği kilolarla eser kalmadı. O artık bambaşka biri!
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MasterChef Eda'yı hatırlarsınız.
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Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.
O artık başka biri!
Biz onu böyle hatırlıyoruz ama...
Herkesin aklında aynı soru: "Eda nasıl bu kadar zayıfladın?"
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Sırrı ise çok basitti...
Siz değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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