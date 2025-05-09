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Verdiği Kilolarla Adeta Başka Birine Dönüşen MasterChef Eda'nın Son Halini Görünce Tanıyamayacaksınız!

Verdiği Kilolarla Adeta Başka Birine Dönüşen MasterChef Eda'nın Son Halini Görünce Tanıyamayacaksınız!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.05.2025 - 09:18

MasterChef Eda'yı  2019 ve 2023 sezonlarından tanırsınız. Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı son günlerde görünümüyle gündemde. Hem de sevenlerini şaşırtacak derecede değişimiyle... Onu hatırladığınız zamanları unutun çünkü MasterChef'te tanıdığımız Eda Karabulut'tan verdiği kilolarla eser kalmadı. O artık bambaşka biri!

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MasterChef Eda'yı hatırlarsınız.

MasterChef Eda'yı hatırlarsınız.

MasterChef Türkiye'nin 2019 ve 2023 sezonlarında yarışan Eda Karabulut, yarışmada ve sonrasında çok konuşulmuştu.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmada kendisini lafını esirgemeyen ve hakkını arayan halleriyle tanımıştık. Yarışma sonrası Eda fiziksel bir değişim yaşadı.

O artık başka biri!

O artık başka biri!

Geçirdiği değişimle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Karabulut, fit haliyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Biz onu böyle hatırlıyoruz ama...

Biz onu böyle hatırlıyoruz ama...

O değişiminin ardından paylaştığı güncel fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Herkesin aklında aynı soru: "Eda nasıl bu kadar zayıfladın?"

Herkesin aklında aynı soru: "Eda nasıl bu kadar zayıfladın?"

Eda Karabulut’un zayıf halini gören takipçileri, 'Nasıl kilo verdin?', 'Neler yaptın?' gibi sorularla meraklarını dile getirdi.

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Sırrı ise çok basitti...

Sırrı ise çok basitti...

Karabulut bu sorulara samimi bir yanıt vererek, “Az yedim, hala az yiyorum. Kilo aldıran her şeyden uzak duruyorum, aylardır bu şekildeyim.  Herkesin bildiği şeyler, bu kadar şaşırmaya gerek yok,” ifadelerini kullandı.

Siz değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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