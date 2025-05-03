onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Arif Verimli'ye Gidip 600 Soruluk Psikoloji Testini Sallayan Adam Esra Erol'a Damga Vurdu!

Arif Verimli'ye Gidip 600 Soruluk Psikoloji Testini Sallayan Adam Esra Erol'a Damga Vurdu!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.05.2025 - 13:32

Esra Erol'un programının yeni bölümünde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Evlilik için belge alamayan Abdullah'ın, Müge Anlı'dan tanıdığımız ünlü psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli'ye gittiği ve psikolojik sağlığını ölçmek için verilen 600 soruluk testi salladığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.

Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.

Milyonların severek izlediği ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dün akşam yayınlanan yeni bölümüne evlenmek isteyen ancak aileden onay alamayan bu nedenle dini nikahla yaşayan bir çift katıldı. Ünlü sunucu Esra Erol'dan aileyle aralarını bulmalarını istediler. Ancak ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

Cezaevine girip çıktığı için evlilik ehliyeti alamamış.

Cezaevine girip çıktığı için evlilik ehliyeti alamamış.

Abdullah ve Kübra Esenyurt'tan Esra Erol'a katıldılar. Kübra'nın ailesinin bu evliliğe onay vermediğini söylediler ancak gerçek başkaydı. Aslında Abdullah'ın zamanında yasaklı madde nedeniyle cezaevine girmiş olması evlilik için belge almasına engeldi. Bir de üstüne Arif Verimli detayı eklendi.

Kızın babası, Abdullah'ı tedavi ettirmek istemiş ama Abdullah olayı biraz yanlış anlamış.

Kızın babası, Abdullah'ı tedavi ettirmek istemiş ama Abdullah olayı biraz yanlış anlamış.

Yayına bağlanan Kübra'nın babası, kızının dini nikahlı yaşadığı Abdullah'ı tedavi ettirmek istediğini açıkladı. Psikolojisinin iyi olmadığını düşünerek ülke çapında tanınan ünlü doktor Arif Verimli'ye kadar götürdüğünü söyledi. Ancak Abdullah, doktorun psikolojik durumunu ölçmek için verdiği 600 soruluk değerlendirme testini sallayıp oradan çıktığını itiraf etti.

Özrü kabahatinden büyük.

Özrü kabahatinden büyük.

'Bana kayınpederim salla çık, dedi. Oradaki öğrenciler de sallıyordu. Ben de salladım.' diyerek olayı ti'ye aldı. Erol da gülmekten kendini alamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın