Arif Verimli'ye Gidip 600 Soruluk Psikoloji Testini Sallayan Adam Esra Erol'a Damga Vurdu!

Abdullah ve Kübra Esenyurt'tan Esra Erol'a katıldılar. Kübra'nın ailesinin bu evliliğe onay vermediğini söylediler ancak gerçek başkaydı. Aslında Abdullah'ın zamanında yasaklı madde nedeniyle cezaevine girmiş olması evlilik için belge almasına engeldi. Bir de üstüne Arif Verimli detayı eklendi.