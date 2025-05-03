Arif Verimli'ye Gidip 600 Soruluk Psikoloji Testini Sallayan Adam Esra Erol'a Damga Vurdu!
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Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.
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Cezaevine girip çıktığı için evlilik ehliyeti alamamış.
Kızın babası, Abdullah'ı tedavi ettirmek istemiş ama Abdullah olayı biraz yanlış anlamış.
Özrü kabahatinden büyük.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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