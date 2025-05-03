"Hepsi mi Kötü Olur?!": Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Giydiği Gelinlik Yine Dillere Düştü!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yine olanlar oldu! Kaosun eksik olmadığı dizi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Konuşulanlardan biri de Nursema'nın gelinliğiydi. Nursema dizide üçüncü kez gelinlik giydi. Kullanıcılar 'Üçü de birbirinden beter' diye eleştirdi.
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Kızılcık Şerbeti Pembe'nin yokluğunda devam ediyor.
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Nursema'nın son bölümde giydiği gelinlik gündemde!
Önce Nursema'nın giydiği ilk gelinliğe bir bakalım...
Umut'la evlenirken giydiği gelinlik...
Ve son bölümde dillere düşen o gelinlik...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bu sahnede Doğa'nın elbisesi Nursema'nın 3 gelinliğinden de daha güzeldi ve çok yakışmıştı.