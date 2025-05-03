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"Hepsi mi Kötü Olur?!": Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Giydiği Gelinlik Yine Dillere Düştü!

"Hepsi mi Kötü Olur?!": Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Giydiği Gelinlik Yine Dillere Düştü!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.05.2025 - 12:22

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yine olanlar oldu! Kaosun eksik olmadığı dizi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Konuşulanlardan biri de Nursema'nın gelinliğiydi. Nursema dizide üçüncü kez gelinlik giydi. Kullanıcılar 'Üçü de birbirinden beter' diye eleştirdi.

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Kızılcık Şerbeti Pembe'nin yokluğunda devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti Pembe'nin yokluğunda devam ediyor.

Diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ardından Kızılcık Şerbeti'nde olaylar karıştı. Hikayenin epey değiştiği dizide gündemimiz Apo ve Işıl'ın evliliğinin ardından Fatih'in karısını Defne ile aldatma potansiyeliydi. Neyse ki öyle bir şey olmadı ama Fatih yanlış anlaşılınca Doğa ile araları açıldı. Önümüzdeki bölüm bir de Beril'in Sönmez teyzeyi iterken denize düştüğünü göreceğiz.

Nursema'nın son bölümde giydiği gelinlik gündemde!

Nursema'nın son bölümde giydiği gelinlik gündemde!

Sosyal medyanın gündeminde yer alan bir diğer konu ise Firaz'la nikah masasına oturan Nursema'ydı. Nursema'nın gelinliği eleştirilerin odağına yerleşti. Dizide 3. kez nikah masasına oturan Nursema'nın daha önce gelinlikleri bol bol olumsuz yorum almıştı. İzleyenler Nursema'mızın gelinliğini yine beğenmediler.

Önce Nursema'nın giydiği ilk gelinliğe bir bakalım...

Önce Nursema'nın giydiği ilk gelinliğe bir bakalım...

Umut'la evlenirken giydiği gelinlik...

Umut'la evlenirken giydiği gelinlik...

Ve son bölümde dillere düşen o gelinlik...

Ve son bölümde dillere düşen o gelinlik...
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İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

Bakalım siz ne diyeceksiniz...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bu sahnede Doğa'nın elbisesi Nursema'nın 3 gelinliğinden de daha güzeldi ve çok yakışmıştı.