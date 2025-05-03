"Hepsi mi Kötü Olur?!": Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Giydiği Gelinlik Yine Dillere Düştü!

Diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ardından Kızılcık Şerbeti'nde olaylar karıştı. Hikayenin epey değiştiği dizide gündemimiz Apo ve Işıl'ın evliliğinin ardından Fatih'in karısını Defne ile aldatma potansiyeliydi. Neyse ki öyle bir şey olmadı ama Fatih yanlış anlaşılınca Doğa ile araları açıldı. Önümüzdeki bölüm bir de Beril'in Sönmez teyzeyi iterken denize düştüğünü göreceğiz.