Rabia Soytürk'ün "Haz Etmediğim Biri" Dediği Rol Arkadaşı Caner Topçu'dan Yanıt Geldi!

Soytürk, Topçu için neden böyle konuştuğu sorulduğunda kısa bir açıklama da yapmıştı. Soytürk, 'İşine saygısı yok.' mesajı vermişti: 'Birinin işe olan yaklaşımı beni rahatsız ediyorsa, yaptığı işe ve bizim aramızdaki partnerliğe gereken saygıyı göstermiyorsa, benim de ona karşı saygım kalmaz.'

Belli ki çalıştıkları dönem bir şey yaşadılar. Bu tartışma daha sürer gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...