Rabia Soytürk'ün "Haz Etmediğim Biri" Dediği Rol Arkadaşı Caner Topçu'dan Yanıt Geldi!
Kaynak: https://www.haberturk.com/rabia-soytu...
Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Caner Topçu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 'Haz etmediğim biri' diyerek adını bile anmak istemeyen Soytürk'ün bu açıklamasının ardından Habertürk'ün haberine göre, Topçu'dan yanıt geldi. Bakın, Topçu rol arkadaşının açıklamaları karşısında neler söyledi...
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Yıllar sonra gelen itirafıyla gündem olmuştu.
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Topçu'dan yanıt gecikmedi.
İkili arasında neler oldu da iş bu noktaya geldi?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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