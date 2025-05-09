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Rabia Soytürk'ün "Haz Etmediğim Biri" Dediği Rol Arkadaşı Caner Topçu'dan Yanıt Geldi!

Rabia Soytürk'ün "Haz Etmediğim Biri" Dediği Rol Arkadaşı Caner Topçu'dan Yanıt Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.05.2025 - 11:49

Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Caner Topçu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 'Haz etmediğim biri' diyerek adını bile anmak istemeyen Soytürk'ün bu açıklamasının ardından Habertürk'ün haberine göre, Topçu'dan yanıt geldi. Bakın, Topçu rol arkadaşının açıklamaları karşısında neler söyledi...

Kaynak: https://www.haberturk.com/rabia-soytu...
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Yıllar sonra gelen itirafıyla gündem olmuştu.

Yıllar sonra gelen itirafıyla gündem olmuştu.

Rabia Soytürk, yıllar önce 'Duy Beni' dizisinde partneri olan Caner Topçu ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sert bir açıklamada bulundu. sevdiği oyuncuları saydıktan sonra Topçu için 'Haz etmediğim biri.' diyen Soytürk, eski partnerinin adı geçtiğinde yüzünü buruşturarak adını bile anmak istemediğini belli etmişti.

Topçu'dan yanıt gecikmedi.

Topçu'dan yanıt gecikmedi.

Habertürk'ün haberine göre, Topçu eski partnerinin hakkında söylediklerine karşılık verdi. Nazif Şahin Karpuz'a konuşan Topçu açıklamasında, 'İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum' dedi.

İkili arasında neler oldu da iş bu noktaya geldi?

İkili arasında neler oldu da iş bu noktaya geldi?

Soytürk, Topçu için neden böyle konuştuğu sorulduğunda kısa bir açıklama da yapmıştı. Soytürk, 'İşine saygısı yok.' mesajı vermişti: 'Birinin işe olan yaklaşımı beni rahatsız ediyorsa, yaptığı işe ve bizim aramızdaki partnerliğe gereken saygıyı göstermiyorsa, benim de ona karşı saygım kalmaz.'

Belli ki çalıştıkları dönem bir şey yaşadılar. Bu tartışma daha sürer gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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