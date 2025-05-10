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Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Veda: Sevilen Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Veda: Sevilen Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 22:08

Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'den sevenlerini üzecek bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide sezon finalinden önce erken bir ayrılık olacak. Sevilen oyuncu diziden ayrılacak. İşte o isim...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
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Uzak Şehir son zamanların en çok izlenen dizisi oldu.

Uzak Şehir son zamanların en çok izlenen dizisi oldu.

Başarılı kadrosu ve oyunculuk performanslarıyla isminden söz ettiren Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in bitmesi neredeyse imkansızdı. Keza öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde dizinin ikinci sezon onayı aldığını ve 2 Haziran’da sezon finali yapacağını duyurmuştuk.

Güzel haberin hemen ardından üzücü bir haber geldi.

Güzel haberin hemen ardından üzücü bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Hepimizin severek izlediği Alya karakterinin annesi rolünde oynayan, izleyiciye seyir zevki yüksek anlar yaşatan Nursel Köse gidiyor. Dizide Fikriye karakterine hayat veren Köse’nin, sezon sonuna kadar ekipte kalacağı düşünülüyordu. Ancak senaryo değişikliği nedeniyle bu veda erkene alındı.

Köse, diziden ayrılmasına rağmen bazı flashback sahneleriyle ekranlarda olmaya devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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