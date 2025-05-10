Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Veda: Sevilen Oyuncu Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'den sevenlerini üzecek bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide sezon finalinden önce erken bir ayrılık olacak. Sevilen oyuncu diziden ayrılacak. İşte o isim...
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Uzak Şehir son zamanların en çok izlenen dizisi oldu.
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Güzel haberin hemen ardından üzücü bir haber geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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