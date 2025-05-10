Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Veda: Sevilen Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Hepimizin severek izlediği Alya karakterinin annesi rolünde oynayan, izleyiciye seyir zevki yüksek anlar yaşatan Nursel Köse gidiyor. Dizide Fikriye karakterine hayat veren Köse’nin, sezon sonuna kadar ekipte kalacağı düşünülüyordu. Ancak senaryo değişikliği nedeniyle bu veda erkene alındı.

Köse, diziden ayrılmasına rağmen bazı flashback sahneleriyle ekranlarda olmaya devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...