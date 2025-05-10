Survivor'da Kim Elendi? Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Acun Medya çalışanlarına şiddet gösterdiği için Survivor'dan elenen Almeda'nın ardından eleme düellosu yapıldı. Kıyasıya geçen mücadelede 10 Mayıs akşamı Survivor'dan elenen isim belli oldu. Peki, adaya veda eden isim kim, işte detaylar...