onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Kim Elendi? Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

Survivor'da Kim Elendi? Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 21:39

Geçtiğimiz günlerde Acun Medya çalışanlarına şiddet gösterdiği için Survivor'dan elenen Almeda'nın ardından eleme düellosu yapıldı. Kıyasıya geçen mücadelede 10 Mayıs akşamı Survivor'dan elenen isim belli oldu. Peki, adaya veda eden isim kim, işte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor All Star'da heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı.

Survivor All Star'da heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı.

Haftanın kritik eleme mücadelesinde Yusuf ve Volkan karşı karşıya geldi. Yusuf, Sedat’a karşı oynadığı ilk düelloyu kaybederek final etabına yükselmişti. Aynı şekilde Volkan da Batuhan’a mağlup olarak son eleme düellosunda Yusuf’un rakibi oldu.

Adaya veda eden isim Yusuf Yıldız oldu.

Adaya veda eden isim Yusuf Yıldız oldu.

Zorlu düellonun sonunda adaya veda eden isim Yusuf oldu; böylece Volkan Survivor macerasına devam etme hakkı kazandı.

Eleme düellosunun ardından gözler bu kez haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununa çevrildi.

Eleme düellosunun ardından gözler bu kez haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununa çevrildi.

Ancak 10 Mayıs Cumartesi akşamı oynanan bu oyunun kazananı henüz açıklanmadı. Son dokunulmazlığı kaybeden takım, dördüncü eleme adayını belirleyecek ve böylece haftanın eleme potası netlik kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın