Survivor'da Kim Elendi? Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
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Survivor All Star'da heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı.
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Adaya veda eden isim Yusuf Yıldız oldu.
Eleme düellosunun ardından gözler bu kez haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununa çevrildi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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