Mert Yazıcıoğlu'na Bir Dijital Platform Dizisinden Teklif Gittiği İddia Edildi!
Kaynak: https://x.com/diziveefilmler/status/1...
Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle büyük çıkış yakalayan genç ve yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara geri mi dönüyor? @diziveefilmler adlı hesabın paylaşımına göre Yazıcıoğlu'na dijital platformda yayınlanacak bir diziden teklif gitti.
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Cüneyd uzun süre hafızalarımızdan çıkmayacak.
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Mert Yazıcıoğlu hayranlarına müjde!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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