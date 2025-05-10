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Mert Yazıcıoğlu'na Bir Dijital Platform Dizisinden Teklif Gittiği İddia Edildi!

Mert Yazıcıoğlu'na Bir Dijital Platform Dizisinden Teklif Gittiği İddia Edildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 19:33

Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle büyük çıkış yakalayan genç ve yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara geri mi dönüyor? @diziveefilmler adlı hesabın paylaşımına göre Yazıcıoğlu'na dijital platformda yayınlanacak bir diziden teklif gitti.

Kaynak: https://x.com/diziveefilmler/status/1...
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Cüneyd uzun süre hafızalarımızdan çıkmayacak.

Cüneyd uzun süre hafızalarımızdan çıkmayacak.

2 sezon boyunca NOW TV ekranlarında Kızıl Goncalar dizisiyle harikalar yaratan Mert Yazıcıoğlu kısa bir süre önce muhteşem bir finalin ardından ekranlara veda etti. Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakteri izleyenler tarafından çok beğenildi, ünlü oyuncu yakışıklılığı ile de nam saldı. Belli ki bu karakteriyle akıllarımızdan hiç çıkmayacak ancak onu ekranlardan uzakta görmek de istemeyiz.

Mert Yazıcıoğlu hayranlarına müjde!

Mert Yazıcıoğlu hayranlarına müjde!

@diziveefilmler adlı hesabın paylaşımına göre Yazıcıoğlu'na dijital platformda yayınlanacak bir diziden teklif gitti. Başarılı oyuncu eğer kabul ederse bu kez Kızıl Goncalar'ın aksine bir gençlik dizisinde rol alacak. Zaten onu daha önce Aşk 101 dizisinde izleyip çok beğenmiştik. Yine aynı doyumu yaşatabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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