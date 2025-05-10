Mert Yazıcıoğlu'na Bir Dijital Platform Dizisinden Teklif Gittiği İddia Edildi!

2 sezon boyunca NOW TV ekranlarında Kızıl Goncalar dizisiyle harikalar yaratan Mert Yazıcıoğlu kısa bir süre önce muhteşem bir finalin ardından ekranlara veda etti. Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakteri izleyenler tarafından çok beğenildi, ünlü oyuncu yakışıklılığı ile de nam saldı. Belli ki bu karakteriyle akıllarımızdan hiç çıkmayacak ancak onu ekranlardan uzakta görmek de istemeyiz.