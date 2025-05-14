Diskalifiye mi Edilecek? Survivor'da İsmail Balaban Batuhan'ı Yaka Paça Tutup Sürükledi!

Survivor'da sular durulmuyor. Yarışmada Almeda'nın ardından yeni bir şiddet olayı gündem oldu. Bu kez başrollerde İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya vardı. Balaban yarışmacı arkadaşını yaka paça tutup itti, yetmedi o sinirle sürükledi. Sonunda Acun Ilıcalı ile de bir gerilim yaşadı. İşte yarışmada yaşananlar...