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Diskalifiye mi Edilecek? Survivor'da İsmail Balaban Batuhan'ı Yaka Paça Tutup Sürükledi!

Diskalifiye mi Edilecek? Survivor'da İsmail Balaban Batuhan'ı Yaka Paça Tutup Sürükledi!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.05.2025 - 17:22 Son Güncelleme: 14.05.2025 - 17:26

Survivor'da sular durulmuyor. Yarışmada Almeda'nın ardından yeni bir şiddet olayı gündem oldu. Bu kez başrollerde İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya vardı. Balaban yarışmacı arkadaşını yaka paça tutup itti, yetmedi o sinirle sürükledi. Sonunda Acun Ilıcalı ile de bir gerilim yaşadı. İşte yarışmada yaşananlar...

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Survivor'da büyük bir kavga yaşandı.

Survivor'da büyük bir kavga yaşandı.

Survivor All Star 2025’te heyecan giderek tırmanıyor. Son bölüm tanıtımında İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasında yaşanan fiziksel kavga izleyicilerin gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı.

Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı.

Parkur mücadelesi sırasında aniden yükselen tansiyon, İsmail Balaban’ın Batuhan’ın üstüne yürüyüp tişörtünden çekerek onu sürüklemesiyle zirveye ulaştı. Olay, takım arkadaşlarının müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Şaşkınlık yaratan bu anların ardından acil durum konseyi toplandı.

Konseyde ortalık iyice karıştı.

Konseyde ortalık iyice karıştı.

Konseyde, Acun Ilıcalı ve İsmail Balaban arasında sert bir diyalog yaşandı. Ilıcalı, “Bir yarışmacının yakasına yapışmak ve sürüklemek ciddi bir şiddettir. Gerekli cevabı vereceğiz.” diyerek tavrını net şekilde ortaya koydu. Balaban ise verilen cezaya tepki göstererek, “Ben bu cezayı hak etmiyorum.” dedi. Ilıcalı ise, “Bu cezayı gönül rahatlığıyla veriyoruz.” ifadeleriyle karşılık verdi.

Sizce Balaban bu olayın ardından diskalifiye edilir mi?

Sizce Balaban bu olayın ardından diskalifiye edilir mi?

Bu olay sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konu, İsmail Balaban’ın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği oldu.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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