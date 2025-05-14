Diskalifiye mi Edilecek? Survivor'da İsmail Balaban Batuhan'ı Yaka Paça Tutup Sürükledi!
Survivor'da sular durulmuyor. Yarışmada Almeda'nın ardından yeni bir şiddet olayı gündem oldu. Bu kez başrollerde İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya vardı. Balaban yarışmacı arkadaşını yaka paça tutup itti, yetmedi o sinirle sürükledi. Sonunda Acun Ilıcalı ile de bir gerilim yaşadı. İşte yarışmada yaşananlar...
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Survivor'da büyük bir kavga yaşandı.
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Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı.
Konseyde ortalık iyice karıştı.
Sizce Balaban bu olayın ardından diskalifiye edilir mi?
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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