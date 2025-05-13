Müge Anlı'daki Mehmet Çetin Davasında Şüphelinin Adının Çocuk Cinayetinde Anıldığı Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da günlerdir işlenen ve sona çok yakın olan Mehmet Çetin'in kaybında oklar Bayram ve arkadaşı Hüseyin'i gösterdi. Anlı, bugünkü yayına elinde belgelerle geldi ve herkesi şaşırtan bir gerçeği açıkladı. Mehmet kaybolduktan sonra birlikte ortadan kaybolan Bayram ve Hüseyin ikilisinden Hüseyin'in yıllar önce eşinin çocuğunu öldürmekten suçlandığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı, Mehmet Çetin davasında sona yaklaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet'in arkadaşı Bayram'dan şüpheleniliyor.
Ancak Bayram çelişkili ifadeleriyle suçlamaları reddiyor.
Son bölümde akılalmaz bir olay yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın