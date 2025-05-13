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Müge Anlı'daki Mehmet Çetin Davasında Şüphelinin Adının Çocuk Cinayetinde Anıldığı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'daki Mehmet Çetin Davasında Şüphelinin Adının Çocuk Cinayetinde Anıldığı Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 14:37

Müge Anlı'da günlerdir işlenen ve sona çok yakın olan Mehmet Çetin'in kaybında oklar Bayram ve arkadaşı Hüseyin'i gösterdi. Anlı, bugünkü yayına elinde belgelerle geldi ve herkesi şaşırtan bir gerçeği açıkladı. Mehmet kaybolduktan sonra birlikte ortadan kaybolan Bayram ve Hüseyin ikilisinden Hüseyin'in yıllar önce eşinin çocuğunu öldürmekten suçlandığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı, Mehmet Çetin davasında sona yaklaştı.

Müge Anlı, Mehmet Çetin davasında sona yaklaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Mehmet Çetin olayı, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. 2015 yılında Isparta'dan gizemli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in kayboluşu, hala çözülmemiş bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.

Mehmet'in arkadaşı Bayram'dan şüpheleniliyor.

Mehmet'in arkadaşı Bayram'dan şüpheleniliyor.

Özellikle kaybolmadan önce hayat sigortası yaptırmış olması ve sigorta tazminatının yakınlarına bırakılması, olayı daha da karmaşık hale getiriyor. Ailesi, Mehmet Çetin’in öldürülmüş olabileceğini ve kaybolmasından önce arkadaşlarıyla yaşadığı bir bıçaklı kavga nedeniyle şüphelendiklerini belirtiyor.

Ancak Bayram çelişkili ifadeleriyle suçlamaları reddiyor.

Ancak Bayram çelişkili ifadeleriyle suçlamaları reddiyor.

Ayrıca, kaybolan kişi hakkında köyde yayılan dedikodular ve şüpheli davranışlar da olayı daha da derinleştiriyor. Çetin’in kaybolduğu dönemde, yakın arkadaşı Bayram Akçay’ın kaybolan kişiyi 'cinsiyet değiştirdi, aramayın' diyerek gizlediği iddiaları da bu karmaşayı arttırıyor.

Son bölümde akılalmaz bir olay yaşandı.

Son bölümde akılalmaz bir olay yaşandı.

Bayram'ın, Mehmet'in kaybolduğu gün birlikte ortadan kaybolduğu arkadaşı Hüseyin stüdyoya gelmişti. Anlı bir gerçeği açıkladı. Hüseyin yıllar önce eşinin eski eşinden olan 7 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmek suçlamasıyla yüz yüze kalmıştı. Üstelik çocuğun ölümünden sonra ortadan kaybolan Hüseyin'i, çocuğun annesi, yani kendi eşi şikayet etmişti. Ancak daha sonra şikayetini geri çekmişti.

Anlı bu gerçeğin birçok durumu açıklayacağını söyledi. Hüseyin iddiaları reddetti. Sizce Mehmet'e ne oldu? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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