Müge Anlı'daki Mehmet Çetin Davasında Şüphelinin Adının Çocuk Cinayetinde Anıldığı Ortaya Çıktı!

Bayram'ın, Mehmet'in kaybolduğu gün birlikte ortadan kaybolduğu arkadaşı Hüseyin stüdyoya gelmişti. Anlı bir gerçeği açıkladı. Hüseyin yıllar önce eşinin eski eşinden olan 7 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmek suçlamasıyla yüz yüze kalmıştı. Üstelik çocuğun ölümünden sonra ortadan kaybolan Hüseyin'i, çocuğun annesi, yani kendi eşi şikayet etmişti. Ancak daha sonra şikayetini geri çekmişti.

Anlı bu gerçeğin birçok durumu açıklayacağını söyledi. Hüseyin iddiaları reddetti. Sizce Mehmet'e ne oldu? Yorumlarda buluşalım...