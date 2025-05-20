Survivor'da Meryem'in İsmail'e Yaptığı El Hareketi Dikkat Çekti!

Meryem ile arasının iyi olduğunu bildiğimiz İsmail, yarış sırasında Meryem'den beklenmedik bir göz dağı ile karşı karşıya kaldı. Meryem, İsmail için 'Göndeririz' diyerek el hareketi yaptı. Eşinin açıklamasına göre ikili arasında yarışmanın gerilimi ile bir şeyler yaşandı. Aslında dostlukları devam ediyor.