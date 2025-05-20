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Survivor'da Meryem'in İsmail'e Yaptığı El Hareketi Dikkat Çekti!

Survivor'da Meryem'in İsmail'e Yaptığı El Hareketi Dikkat Çekti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.05.2025 - 10:34

Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi akşamı elenen isim eski şampiyon İsmail Balaban oldu. İsmail elenmeden önce Meryem ile yaşadığı gerilim gündemdeydi. Meryem'in, İsmail yarışırken 'Göndeririz' diyerek kendisine yaptığı el hareketi TikTok'ta gündem oldu.

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Survivor'da gerilimli anlar...

Survivor'da gerilimli anlar...

Bildiğiniz üzere Survivor'da düello sistemi değişmişti. Artık kadın ve erkek yarışmacılar karışık eşleşmelerle mücadele ediyor. 19 Mayıs akşamı ekrana gelen yeni formatlı düellolarda Hikmet, Meryem’i ilk turda mağlup ederken; Aycan, eski şampiyon İsmail’i yenerek potadan çıkmayı başardı. Son turda ise Meryem, İsmail karşısında galip gelerek adada kalmayı garantiledi.

İsmail'in elenmeden önceki son anlarında rest!

İsmail'in elenmeden önceki son anlarında rest!

Meryem ile arasının iyi olduğunu bildiğimiz İsmail, yarış sırasında Meryem'den beklenmedik bir göz dağı ile karşı karşıya kaldı. Meryem, İsmail için 'Göndeririz' diyerek el hareketi yaptı. Eşinin açıklamasına göre ikili arasında yarışmanın gerilimi ile bir şeyler yaşandı. Aslında dostlukları devam ediyor.

İşte o anlar:

Meryem'in eşinin açıklamaları şöyle:

Meryem'in eşinin açıklamaları şöyle:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Adam Adama

Ulke survivora donmus birde bunu mu izleyecekler

CAN MALİ OFRAZ

Halkı özellikle cahil halkı uyutmak için yapılan programlardan biri unutma bu kanalın sahibi uzunla kanka.

SO_FAR_SO_GOOD

"Eşinin açıklamasına göre ikili arasında yarışmanın gerilimi ile bir şeyler yaşandı." tövbe est.