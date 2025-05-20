Survivor'da Meryem'in İsmail'e Yaptığı El Hareketi Dikkat Çekti!
Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi akşamı elenen isim eski şampiyon İsmail Balaban oldu. İsmail elenmeden önce Meryem ile yaşadığı gerilim gündemdeydi. Meryem'in, İsmail yarışırken 'Göndeririz' diyerek kendisine yaptığı el hareketi TikTok'ta gündem oldu.
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Survivor'da gerilimli anlar...
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İsmail'in elenmeden önceki son anlarında rest!
Meryem'in eşinin açıklamaları şöyle:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ulke survivora donmus birde bunu mu izleyecekler
Halkı özellikle cahil halkı uyutmak için yapılan programlardan biri unutma bu kanalın sahibi uzunla kanka.
"Eşinin açıklamasına göre ikili arasında yarışmanın gerilimi ile bir şeyler yaşandı." tövbe est.