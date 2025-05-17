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Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Batuhan'ı Yaka Paça Sürükleyen İsmail'in Cezası Belli Oldu!

Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Batuhan'ı Yaka Paça Sürükleyen İsmail'in Cezası Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.05.2025 - 09:24

Survivor All Star'da final adım adım yaklaşırken tansiyon da giderek yükseliyor. En son yarışmaya Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban kavgası damgasını vurmuştu. Batuhan'a şiddet gösteren İsmail'in cezası belli oldu ancak bu ceza ona pek de iyi gelmedi.

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Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban arasında neler olmuştu?

Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban arasında neler olmuştu?

Oyun sırasında kaybeden İsmail’in atışlara devam etmesi üzerine Batuhan müdahale etti. Bu durumun ardından sinirlenen İsmail, Batuhan’ın tişörtünden çekerek temas kurdu ve ardından parkur ekipmanlarını fırlatarak büyük bir öfke patlaması yaşadı. İsmail, Batuhan'ı yaka paça tutup sürükledi. 

Yaşanan olay sonrası İsmail oyundan uzaklaştırıldı. Konseyde yaşananları değerlendiren Acun Ilıcalı, 'Fiziksel temas hoş değildi, İsmail'e yakışmadı' diyerek olayın ciddiyetine vurgu yaptı.

Acun Ilıcalı, İsmail'in cezasını açıkladı.

Acun Ilıcalı, İsmail'in cezasını açıkladı.

İsmail Balaban, yaşananları anlatırken “Amacım şiddet değildi, sinirlerime hakim olamadım” sözleriyle kendini savundu. Ancak bu açıklama ceza almaktan kurtulmasına yetmedi. Ilıcalı, İsmail’in 2 gün yokluk adasına gönderileceğini ve 3 ödül oyunundan men edildiğini açıkladı.

İsmail yokluk adasında isyan etti.

İsmail yokluk adasında isyan etti.

'Delireceğim.' diye kendi kendine söylenen İsmail'in o anları ekrana verildi.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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