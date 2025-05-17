Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Batuhan'ı Yaka Paça Sürükleyen İsmail'in Cezası Belli Oldu!
Survivor All Star'da final adım adım yaklaşırken tansiyon da giderek yükseliyor. En son yarışmaya Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban kavgası damgasını vurmuştu. Batuhan'a şiddet gösteren İsmail'in cezası belli oldu ancak bu ceza ona pek de iyi gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban arasında neler olmuştu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, İsmail'in cezasını açıkladı.
İsmail yokluk adasında isyan etti.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın