Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Batuhan'ı Yaka Paça Sürükleyen İsmail'in Cezası Belli Oldu!

Survivor All Star'da final adım adım yaklaşırken tansiyon da giderek yükseliyor. En son yarışmaya Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban kavgası damgasını vurmuştu. Batuhan'a şiddet gösteren İsmail'in cezası belli oldu ancak bu ceza ona pek de iyi gelmedi.