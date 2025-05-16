Gülsim Ali, Teşkilat Dizisine Aybüke Pusat’ın Yerine Geleceği İddialarına Yanıt Verdi!

Ali'ye muhabirlerden Teşkilat dizisine girip girmeyeceği sorusu geldi. Oyuncu bu soruya yuvarlak yanıt verdi: 'Diziyi çok beğeniyorum. İlk sezondan beri takip ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Çok güzel kadroları var ancak bu konuda konuşmak hiç doğru değil. Gelecek sezon ne olur, şu anda konuşmak doğru olmaz.'