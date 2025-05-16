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Gülsim Ali, Teşkilat Dizisine Aybüke Pusat’ın Yerine Geleceği İddialarına Yanıt Verdi!

Gülsim Ali, Teşkilat Dizisine Aybüke Pusat’ın Yerine Geleceği İddialarına Yanıt Verdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 15:58

Geçtiğimiz günlerde boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın yerine Gülsim Ali'nin geleceği iddia edilmişti. Ali, iddialara yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Aybüke Pusat en çok konuşulanlardan biri olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Aybüke Pusat en çok konuşulanlardan biri olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla büyüyen protestolar kapsamında başlayan 2 Nisan Çarşamba günü satın almama boykotu paylaşmıştı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle diziden çıkarılmıştı.

Yerine kimin geleceği merak edilmişti.

Yerine kimin geleceği merak edilmişti.

Teşkilat dizisi başrol oyuncusu Pusat'ın gidişi ile birlikte yerine kim gelecek tartışma konusu olmuştu. O dönem Gülsim Ali'nin ismi geçmişti. En son Gönül Dağı dizisinde oynayan Ali, iddialara yanıt verdi.

Teşkilat dizisine Pusat’ın yerine Ali mi geliyor?

Teşkilat dizisine Pusat’ın yerine Ali mi geliyor?

Ali'ye muhabirlerden Teşkilat dizisine girip girmeyeceği sorusu geldi. Oyuncu bu soruya yuvarlak yanıt verdi: 'Diziyi çok beğeniyorum. İlk sezondan beri takip ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Çok güzel kadroları var ancak bu konuda konuşmak hiç doğru değil. Gelecek sezon ne olur, şu anda konuşmak doğru olmaz.'

İşte o röportaj kesiti:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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