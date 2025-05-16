Gülsim Ali, Teşkilat Dizisine Aybüke Pusat’ın Yerine Geleceği İddialarına Yanıt Verdi!
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Aybüke Pusat en çok konuşulanlardan biri olmuştu.
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Yerine kimin geleceği merak edilmişti.
Teşkilat dizisine Pusat’ın yerine Ali mi geliyor?
İşte o röportaj kesiti:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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