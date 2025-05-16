Şaşırtan Veda: Survivor'da 15 Mayıs Perşembe Akşamı Kim Elendi?

Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı. Survivor'da 15 Mayıs Perşembe akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi hüzünlendirdi. Doğrusunu isterseniz, sevenleri onun elenmesini hiç beklemiyordu. İşte, Survivor'da 15 Mayıs Perşembe elenen o isim...