Şaşırtan Veda: Survivor'da 15 Mayıs Perşembe Akşamı Kim Elendi?
Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı. Survivor'da 15 Mayıs Perşembe akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi hüzünlendirdi. Doğrusunu isterseniz, sevenleri onun elenmesini hiç beklemiyordu. İşte, Survivor'da 15 Mayıs Perşembe elenen o isim...
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Survivor'da bu hafta heyecan doruktaydı.
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Dün akşam ise erkek yarışmacılar arasında eleme düellosu heyecanı yaşandı.
İlk karşılaşmada Volkan, İsmail’i mağlup ederek yoluna devam etmeyi başardı.
Survivor’da bu hafta adaya veda eden isimler Yağmur ve Sedat oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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