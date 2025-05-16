onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şaşırtan Veda: Survivor'da 15 Mayıs Perşembe Akşamı Kim Elendi?

Şaşırtan Veda: Survivor'da 15 Mayıs Perşembe Akşamı Kim Elendi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 08:38

Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı. Survivor'da 15 Mayıs Perşembe akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi hüzünlendirdi. Doğrusunu isterseniz, sevenleri onun elenmesini hiç beklemiyordu. İşte, Survivor'da 15 Mayıs Perşembe elenen o isim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da bu hafta heyecan doruktaydı.

Survivor'da bu hafta heyecan doruktaydı.

Geçtiğimiz gün kadınlar arasında gerçekleşen düelloda Yağmur ve Sevgi, adada kalmak için kıyasıya mücadele etti. 

Zorlu geçen karşılaşmanın ardından Yağmur, düelloyu kaybederek Survivor macerasına veda eden isim oldu.

Dün akşam ise erkek yarışmacılar arasında eleme düellosu heyecanı yaşandı.

Dün akşam ise erkek yarışmacılar arasında eleme düellosu heyecanı yaşandı.

Batuhan Karacakaya, Sedat Kapurtu, İsmail Balaban ve Volkan Çetinkaya’nın yer aldığı mücadelede düello eşleşmeleri ve sonuçları merak konusu olmuştu.

İlk karşılaşmada Volkan, İsmail’i mağlup ederek yoluna devam etmeyi başardı.

İlk karşılaşmada Volkan, İsmail’i mağlup ederek yoluna devam etmeyi başardı.

Diğer eşleşmede ise Batuhan, Sedat’ı eleyerek bir üst tura çıktı. Böylece elenen isim “Çılgın Sedat” lakaplı Sedat Kapurtu oldu ve adaya veda etti.

Survivor’da bu hafta adaya veda eden isimler Yağmur ve Sedat oldu.

Survivor’da bu hafta adaya veda eden isimler Yağmur ve Sedat oldu.

Mücadele tüm hızıyla sürüyor. Final yakın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
herohe7189

oonedio 2012 oyacinn akp clicknedio 2025.