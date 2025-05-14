Adile Naşit'in Filminde Eşi ve Oğlunu Oynayacak Oyuncular Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını konu alacak filmin kadrosu belli olmaya başladı. Filmde Naşit'i Meltem Kaplan canlandırırken oyuncunun eşi ve oğlunu oynayacak oyuncular da belli oldu. Haberi Birsen Altuntaş duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Adile” filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmin kadrosu netleşmeye başladı.
Naşit’in 1982 yılında Ziya Keskiner’i kaybetmesinden bir yıl sonra, şoförü Cemal İnce ile gizlice evlendiği biliniyor.
Adile Naşit’in en büyük acısı ise henüz 16 yaşında yitirdiği oğlu Ahmet’ti.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın