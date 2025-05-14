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Adile Naşit'in Filminde Eşi ve Oğlunu Oynayacak Oyuncular Belli Oldu!

Adile Naşit'in Filminde Eşi ve Oğlunu Oynayacak Oyuncular Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.05.2025 - 23:23

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını konu alacak filmin kadrosu belli olmaya başladı. Filmde Naşit'i Meltem Kaplan canlandırırken oyuncunun eşi ve oğlunu oynayacak oyuncular da belli oldu. Haberi Birsen Altuntaş duyurdu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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“Adile” filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

“Adile” filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Adile Naşit’in yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak filmde başrol Meltem Kaplan olmuştu. Müjde Ar'ı Seda Bakan; Kartal Tibet'i genç oyuncu Emre Taşkıran; Halit Akçatepe’yi ise Mustafa Ceyhan canlandıracak.

Filmin kadrosu netleşmeye başladı.

Filmin kadrosu netleşmeye başladı.

Filmde Naşit’in ilk eşi, tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner’e usta oyuncu Serhat Tutumluer hayat veriyor.

Naşit’in 1982 yılında Ziya Keskiner’i kaybetmesinden bir yıl sonra, şoförü Cemal İnce ile gizlice evlendiği biliniyor.

Naşit’in 1982 yılında Ziya Keskiner’i kaybetmesinden bir yıl sonra, şoförü Cemal İnce ile gizlice evlendiği biliniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde İnce'yi Özgürcan Çevik canlandırıyor.

Adile Naşit’in en büyük acısı ise henüz 16 yaşında yitirdiği oğlu Ahmet’ti.

Adile Naşit’in en büyük acısı ise henüz 16 yaşında yitirdiği oğlu Ahmet’ti.

Kalbinde delik olan Ahmet Keskiner, 1966 yılında geçirdiği bir ameliyat sonrası komaya girerek yaşamını yitirdi. Oğlunu ise genç oyuncu Berke Karabıyık üstleniyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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