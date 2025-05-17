Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Nursema'ya Verdiği Efsanevi Ayar Gündem Oldu!

Doğa ilk bölümlerdeki kadar olmasa da evde uyumlu olmaya çalışan taraf ancak Nursema, annesinin Ömer'den evlilik dışı çocuk sahibi olduğunu söyleyince sabrı taştı. Doğa, Nursema evden kovulduğunda ve zorla evlendirildiğinde kendisine sahip çıkanın annesi Kıvılcım olduğunu hatırlattı. Hepimizin de içinin yağları eridi, ne yalan söyleyelim.