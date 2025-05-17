Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Nursema'ya Verdiği Efsanevi Ayar Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti sezon finaline az bir zaman kala yine sosyal medyanın gündemine yerleşti. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde Doğa ve Nursema sahnesi olay oldu. Doğa'nın Nursema'ya verdiği ayar yorum topladı.
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Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyanın gündeminde.
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Sonunda biri Nursema'yı kendine getirdi.
Doğa'dan efsane bir ayar geldi.
İşte Doğa'nın Nursema'ya efsane ayarı...
Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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