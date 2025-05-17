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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Nursema'ya Verdiği Efsanevi Ayar Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Nursema'ya Verdiği Efsanevi Ayar Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.05.2025 - 08:48

Kızılcık Şerbeti sezon finaline az bir zaman kala yine sosyal medyanın gündemine yerleşti. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde Doğa ve Nursema sahnesi olay oldu. Doğa'nın Nursema'ya verdiği ayar yorum topladı.

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Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyanın gündeminde.

Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyanın gündeminde.

30 Mayıs'ta final yapacak olan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteri gittikten sonra olaylar epey karıştı. Abdullah Bey, Işıl'la evlendi ve Işıl tahmin ettiğimizden de kötü bir karakter çıktı. Evdekilerle hesaplaşmaları ve entrikaları bitmeyen Işıl'ın baş düşmanı ise Nursema oldu.

Sonunda biri Nursema'yı kendine getirdi.

Sonunda biri Nursema'yı kendine getirdi.

Nursema, annesi vefat ettiğinden bu yana onun yerini aldı. Babasının yeni evliliğini bozmak isteyen Nursema'nın hayattaki tek amacı birden Işıl'ı rahatsız edip evden göndermek oluverdi. Bu nedenle evde pimi çekilmiş bomba gibi dolaşmaya başladı. Herkese mutlaka ters bir laf edip kavga çıkaran ya da keyif kaçıran Nursema son bölümde Doğa'ya patladı.

Doğa'dan efsane bir ayar geldi.

Doğa'dan efsane bir ayar geldi.

Doğa ilk bölümlerdeki kadar olmasa da evde uyumlu olmaya çalışan taraf ancak Nursema, annesinin Ömer'den evlilik dışı çocuk sahibi olduğunu söyleyince sabrı taştı. Doğa, Nursema evden kovulduğunda ve zorla evlendirildiğinde kendisine sahip çıkanın annesi Kıvılcım olduğunu hatırlattı. Hepimizin de içinin yağları eridi, ne yalan söyleyelim.

İşte Doğa'nın Nursema'ya efsane ayarı...

Sosyal medyadan gelen yorumlar...

Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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