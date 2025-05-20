Kırıkkale'de Derin Dondurucuda Bulunan Ceset 11 Yıl Önce Müge Anlı'da Aranan Kayıp İsim Çıktı!

Kırıkkale'de bir evde derin dondurucuda bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Müge Anlı'da yıllar önce kayıp olarak aranan isim olduğu ortaya çıktı. Dahası şahsın cansız bedeninin 11 yıldır dondurucuda saklandığı tahmin edilmesi 'Pes' dedirtti. İşte o isim ve Müge Anlı'da herkesi şoke eden ihbarlar...