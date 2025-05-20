Kırıkkale'de Derin Dondurucuda Bulunan Ceset 11 Yıl Önce Müge Anlı'da Aranan Kayıp İsim Çıktı!
Kırıkkale'de bir evde derin dondurucuda bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Müge Anlı'da yıllar önce kayıp olarak aranan isim olduğu ortaya çıktı. Dahası şahsın cansız bedeninin 11 yıldır dondurucuda saklandığı tahmin edilmesi 'Pes' dedirtti. İşte o isim ve Müge Anlı'da herkesi şoke eden ihbarlar...
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Kırıkkale’de yaşanan olay adeta kan dondurdu.
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Kilit isim ise Meliha Veske'ydi.
Aslında onu programdan tanıyoruz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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