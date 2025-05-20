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Kırıkkale'de Derin Dondurucuda Bulunan Ceset 11 Yıl Önce Müge Anlı'da Aranan Kayıp İsim Çıktı!

Kırıkkale'de Derin Dondurucuda Bulunan Ceset 11 Yıl Önce Müge Anlı'da Aranan Kayıp İsim Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.05.2025 - 10:13

Kırıkkale'de bir evde derin dondurucuda bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Müge Anlı'da yıllar önce kayıp olarak aranan isim olduğu ortaya çıktı. Dahası şahsın cansız bedeninin 11 yıldır dondurucuda saklandığı tahmin edilmesi 'Pes' dedirtti. İşte o isim ve Müge Anlı'da herkesi şoke eden ihbarlar...

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Kırıkkale’de yaşanan olay adeta kan dondurdu.

Kırıkkale’de yaşanan olay adeta kan dondurdu.

Bir apartman dairesinde, buzdolabı ve derin dondurucu içinde çöp poşetlerine sarılı halde parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

Kilit isim ise Meliha Veske'ydi.

Kilit isim ise Meliha Veske'ydi.

Olay, dairenin kiracısı olan Meliha Veske’nin 3 Mayıs’ta hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıktı. Kirasını düzenli ödemesine rağmen Veske’ye ulaşamayan ev sahibi, durumu öğrenince çilingir yardımıyla eve girdi ve korkunç manzarayla karşılaştı. Evin içinde bir de satır bulundu.

Aslında onu programdan tanıyoruz.

Aslında onu programdan tanıyoruz.

Yıllar boyunca dolapta saklanan cesedin, kayıp ihbarından sonra Müge Anlı’nın programında da arandığı ortaya çıktı. O dönem Okumuşoğlu'na ait bir iz bulunamamıştı. Ancak olayda Meliha Veske’nin ismi de programda geçmişti.

Akılalmaz detaylar...

Akılalmaz detaylar...

Okumuşoğlu'nu bulmak için 2016 yılında ailesi programa çıkarak ilginç detaylar anlatmıştı. Oğullarının kaybolmadan önce 'Tüm birikimimi Meliha ablama bırakıyorum' yazılı bir not bıraktığını açıklamışlardı. Diğer yandan ailenin 'Şekerler altına dönecek' diye kandırılarak defalarca kez bu isim tarafından dolandırıldığı açığa çıkmıştı. Şüpheli şahıs fal ve büyü ile aileyi kandırmıştı. 

Son gelen bilgilere göre, Veske’nin yıllarca cesetle birlikte yaşadığı düşünülüyor. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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