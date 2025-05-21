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Müge Anlı Canlı Yayında Gözaltına Alınan Şüphelilerle İlgili Akıl Tutulması Yaşatan Detayları Açıkladı!

Müge Anlı Canlı Yayında Gözaltına Alınan Şüphelilerle İlgili Akıl Tutulması Yaşatan Detayları Açıkladı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.05.2025 - 17:33

Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın programında canlı yayında gözaltına alınan cinayet şüphelileri Bayram, Derya, Bayram'ın kardeşi Fatma ve eşi Hüseyin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Anlı bugünkü yayında (21 Mayıs Çarşamba) şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra yaşananları anlattı. Anlı'nın anlattıkları izleyenleri şoke etti.

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Canlı yayında 4 şüpheli 2 farklı cinayet soruşturmasından gözaltına alındı.

Canlı yayında 4 şüpheli 2 farklı cinayet soruşturmasından gözaltına alındı.

Müge Anlı'da bir süredir araştırılan Mehmet Çetin cinayetinde en yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya'nın şüpheli açıklamaları sonları oldu. Diğer yandan olayla ilgili ifade vermek için stüdyoya gelen Bayram'ın arkadaşı ve eniştesi Hüseyin'in 9 yaşındaki üvey oğlunu öldürdüğü iddiası gündeme geldi. Üstelik bu iddiayı ortaya atan Bayram'ın kardeşi ve eşi Fatma'ydı. Fatma bu iddiaları bilerek gündeme getirdiğini ve eşine iftira attığını söyle de olay kapanmadı. Savcılık harekete geçti, 4 kişi yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı şüphelilerle ilgili son gelişmeleri aktardı.

Müge Anlı şüphelilerle ilgili son gelişmeleri aktardı.

Herkes bu 4 ismin, özellikle yayında umursamaz tavırlarıyla sinirleri hoplatan Bayram'ın emniyet güçleri karşısında vereceği ifadeyi beklerken Anlı bugünkü yayında gözaltı sırasında da ilginç şeyler yaşandığını söyledi. 

Yapılan araştırmalarda, Mehmet Çetin'i öldürme şüphesiyle gözaltına alınan ve yayında asla böyle işlerle ilgisi olmadığını söyleyen Bayram'ın evinde silah bulundu.

Engelli çocuğunu ses çıkarıyor, diye öldürdüğünü iddia eden Fatma ile ilgili eşi Hüseyin, muhabirlerin 'İfadenizi değiştirecek misiniz? Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna 'Eşimi çok seviyorum.' dedi.

Bayram ise kardeşi Fatma'nın olayı sorulunca Hüseyin ve Fatma için 'Onlar yanarlarsa yansınlar!' dediği ortaya çıktı.

Tüm bunlara ek olarak bir değer akıl tutulması yaşatan olay da Derya'dan geldi. Mehmet'in eşinin ölümünde parmağı olduğundan şüphelinilen Derya sağlık kontrolünde doktorun 'Bir hastalığın var mı?' sorusuna 'Hatırlamıyorum.' diyerek herkesi bir kez daha şoke etti.

Derya yayında sorulara sürekli 'Bilmiyorum.', 'Hayır.' ve 'Hatırlamıyorum.' cevabını vermişti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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