Müge Anlı Canlı Yayında Gözaltına Alınan Şüphelilerle İlgili Akıl Tutulması Yaşatan Detayları Açıkladı!
Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın programında canlı yayında gözaltına alınan cinayet şüphelileri Bayram, Derya, Bayram'ın kardeşi Fatma ve eşi Hüseyin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Anlı bugünkü yayında (21 Mayıs Çarşamba) şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra yaşananları anlattı. Anlı'nın anlattıkları izleyenleri şoke etti.
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Canlı yayında 4 şüpheli 2 farklı cinayet soruşturmasından gözaltına alındı.
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Müge Anlı şüphelilerle ilgili son gelişmeleri aktardı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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