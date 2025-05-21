Müge Anlı Canlı Yayında Gözaltına Alınan Şüphelilerle İlgili Akıl Tutulması Yaşatan Detayları Açıkladı!

Herkes bu 4 ismin, özellikle yayında umursamaz tavırlarıyla sinirleri hoplatan Bayram'ın emniyet güçleri karşısında vereceği ifadeyi beklerken Anlı bugünkü yayında gözaltı sırasında da ilginç şeyler yaşandığını söyledi.

Yapılan araştırmalarda, Mehmet Çetin'i öldürme şüphesiyle gözaltına alınan ve yayında asla böyle işlerle ilgisi olmadığını söyleyen Bayram'ın evinde silah bulundu.

Engelli çocuğunu ses çıkarıyor, diye öldürdüğünü iddia eden Fatma ile ilgili eşi Hüseyin, muhabirlerin 'İfadenizi değiştirecek misiniz? Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna 'Eşimi çok seviyorum.' dedi.

Bayram ise kardeşi Fatma'nın olayı sorulunca Hüseyin ve Fatma için 'Onlar yanarlarsa yansınlar!' dediği ortaya çıktı.

Tüm bunlara ek olarak bir değer akıl tutulması yaşatan olay da Derya'dan geldi. Mehmet'in eşinin ölümünde parmağı olduğundan şüphelinilen Derya sağlık kontrolünde doktorun 'Bir hastalığın var mı?' sorusuna 'Hatırlamıyorum.' diyerek herkesi bir kez daha şoke etti.

Derya yayında sorulara sürekli 'Bilmiyorum.', 'Hayır.' ve 'Hatırlamıyorum.' cevabını vermişti.