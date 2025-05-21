Esra Erol'u Günlerdir Yayında Uğraştıran Abdullah'ın Sırrı Ortaya Çıktı!

Kübra'nın babası canlı yayında nikah başvurusu yapmalarını istedi. Ancak pek umudu yoktu. Öyle de oldu. Her gün bir ertesi gün için söz veren Abdullah ve Kübra nikah başvurusuna gitmedi. Erol bunun sebebini merak ediyordu. Sonunda ortaya çıktı. Meğer Abdullah Bey kısıtlıymış. Geçtiğimiz yıllarda yasaklı madde nedeniyle cezaevinde yatan Abdullah Üçöz'ün annesi de vasisiymiş. Yayında ikilinin haklarında davaların açıldığı ve birlikte hırsızlık yaptıkları iddiası da gündeme geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...