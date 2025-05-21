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Esra Erol'u Günlerdir Yayında Uğraştıran Abdullah'ın Sırrı Ortaya Çıktı!

Esra Erol'u Günlerdir Yayında Uğraştıran Abdullah'ın Sırrı Ortaya Çıktı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.05.2025 - 23:38

Esra Erol’da programına katılan Kübra ve Abdullah çifti günlerdir yayında izleyenlerin ve ünlü sunucunun sabrını test ediyor. Neredeyse tam 1 haftadır her gün nikah başvurusu yapacağına dair söz veren Abdullah'ın, başvuruya gitmemesinin sebebini Esra Erol yayında açıkladı.

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Esra Erol’a katılan bir konuk günlerdir izleyenlerin gündeminde.

Esra Erol’a katılan bir konuk günlerdir izleyenlerin gündeminde.

Daha önce Arif Verimli'ye gidip psikolojisinin durumunu ölçecek 600 soruluk testi sallayıp çıktığını içerikleştirdiğimiz Abdullah Üçöz'ü hatırlarsınız. Abdullah Bey günlerdir Esra Erol'da programında her gün yapacağına dair söz verdiği nikah başvurusunu yapmamıştı.

600 soruluk test olayını merak edenler:

Aslında istedikleri tam da buydu!

Aslında istedikleri tam da buydu!

Abdullah ve Kübra Esenyurt'tan Esra Erol'a 'Biz evlenmek istiyoruz. Bizi ailemizle barıştır.' diye gelmişlerdi. Kübra'nın babası yayına çıktı. İkisinin de iyiliği için uğraştığını ancak sonuç alamadığını anlattı. Üstelik bir de bebek vardı. Bir senedir dini nikahlı yaşayan çiftin çocuğu olacak ancak babasının soyadında doğmayacaktı. Erol bunun için imkanlarını seferber etti.

Babadan da onay çıktı ama Abdullah Bey sözünü tutmadı.

Babadan da onay çıktı ama Abdullah Bey sözünü tutmadı.

Kübra'nın babası canlı yayında nikah başvurusu yapmalarını istedi. Ancak pek umudu yoktu. Öyle de oldu. Her gün bir ertesi gün için söz veren Abdullah ve Kübra nikah başvurusuna gitmedi. Erol bunun sebebini merak ediyordu. Sonunda ortaya çıktı. Meğer Abdullah Bey kısıtlıymış. Geçtiğimiz yıllarda yasaklı madde nedeniyle cezaevinde yatan Abdullah Üçöz'ün annesi de vasisiymiş. Yayında ikilinin haklarında davaların açıldığı ve birlikte hırsızlık yaptıkları iddiası da gündeme geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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