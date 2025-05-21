Esra Erol'u Günlerdir Yayında Uğraştıran Abdullah'ın Sırrı Ortaya Çıktı!
Esra Erol’da programına katılan Kübra ve Abdullah çifti günlerdir yayında izleyenlerin ve ünlü sunucunun sabrını test ediyor. Neredeyse tam 1 haftadır her gün nikah başvurusu yapacağına dair söz veren Abdullah'ın, başvuruya gitmemesinin sebebini Esra Erol yayında açıkladı.
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Esra Erol’a katılan bir konuk günlerdir izleyenlerin gündeminde.
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Aslında istedikleri tam da buydu!
Babadan da onay çıktı ama Abdullah Bey sözünü tutmadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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