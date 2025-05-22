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Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın Rol Aldığı İlk Yapımdaki Haline Epey Şaşıracaksınız!

Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın Rol Aldığı İlk Yapımdaki Haline Epey Şaşıracaksınız!

Gibi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2025 - 17:35

6 sezon boyunca kahkahaya boğan Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın dizideki hallerine ve görüntüsüne bir hayli alıştık. Ancak uzun zamandır sektörde olan ünlü oyuncunun rol aldığı ilk yapımdaki görüntüsü gündem oldu. Aradaki pek çok farkı bulmanız için sizi o görüntülerle baş başa bırakıyoruz.

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Yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük ilgi gören Gibi, son sezonuyla da yine kırdı geçti.

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük ilgi gören Gibi, son sezonuyla da yine kırdı geçti.

6 sezon boyunca Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un absürt hikayelerine tanık olduğumuz dizide gülmeden izlediğimiz bir bölüm bile yoktur. Tekrar tekrar izlemelerimizi hesaba katmıyoruz bile.

Bir filozof edasıyla hemen her konuda mutlaka bir fikri olan İlkkan dizinin bel kemiği gibi.

Bir filozof edasıyla hemen her konuda mutlaka bir fikri olan İlkkan dizinin bel kemiği gibi.

Olaylara bakış açısı ve farklı yorumlarıyla öz güven rekorları kıran İlkkan'a Kıvanç Kılınç hayat veriyor. Onun her ne kadar buradaki görüntüsüne alışsak da oyuncunun rol aldığı ilk yapım sosyal medyada gündem oldu.

Kanal 7'de yayınlanan TV filmi Ana Beni Boşasana'da rol alan Kıvanç Kılınç'ın değişimini buyurun birlikte gözlemleyelim.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Arwen

Saçlar daha sahayı tam terk etmeden. 🙂 Hiç mi anlamadın oğlum insan bilir ne yaşadığını.