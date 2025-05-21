Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil, Kendini Afişte Göremeyince Fena Sitem Etti

30 Mayıs Cuma günü vizyona girecek olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi için dizinin hayranları geri sayıma başlarken dikkat çeken en büyük detay film için tüm dizi kadrosunun 22 yıl sonra bir araya gelmesi oldu.

Yayınlanan fragmanlar pek beğenilmese de seyirci, Sihirli Annem filmini beyaz perdede izlemek için can atarken hem dizi hem filmde Firuze karakterini canlandıran Süeda Çil'den beklenmedik bir çıkış geldi.