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Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil, Kendini Afişte Göremeyince Fena Sitem Etti

Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil, Kendini Afişte Göremeyince Fena Sitem Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.05.2025 - 21:42

Çocukluğumuzun en güzel detaylarından Sihirli Annem, film olarak çok yakında beyaz perdede seyirciyle buluşacak. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi için geri sayım başlarken hem dizide hem filmde Firuze karakterine hayat veren Süeda Çil, filmin afişinde kendini göremeyince sitem dolu bir paylaşım yaptı.

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2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi bildiğiniz üzere film oldu.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi bildiğiniz üzere film oldu.

30 Mayıs Cuma günü vizyona girecek olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi için dizinin hayranları geri sayıma başlarken dikkat çeken en büyük detay film için tüm dizi kadrosunun 22 yıl sonra bir araya gelmesi oldu.

Yayınlanan fragmanlar pek beğenilmese de seyirci, Sihirli Annem filmini beyaz perdede izlemek için can atarken hem dizi hem filmde Firuze karakterini canlandıran Süeda Çil'den beklenmedik bir çıkış geldi.

Kendini afişte göremeyen Süeda Çil, Instagram hesabından sitem etti.

Kendini afişte göremeyen Süeda Çil, Instagram hesabından sitem etti.

Sihirli Annem'in tüm bölümlerinde yer alan Süeda Çil, Sihirli Annem'in afişinde kendini göremeyince Instagram hesabından paylaşımda bulundu. 'Boşuna bakmayın Firuze yok afişte' yazan Çil, ayrıca filmin sosyal medya hesabını etiketleyerek 'Kırgınım' notu düştü.

Süeda Çil, başka bir afişte kendisini görünce "Pardon burada varmışım" yazdı.

Süeda Çil, başka bir afişte kendisini görünce "Pardon burada varmışım" yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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