Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil, Kendini Afişte Göremeyince Fena Sitem Etti
Çocukluğumuzun en güzel detaylarından Sihirli Annem, film olarak çok yakında beyaz perdede seyirciyle buluşacak. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi için geri sayım başlarken hem dizide hem filmde Firuze karakterine hayat veren Süeda Çil, filmin afişinde kendini göremeyince sitem dolu bir paylaşım yaptı.
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2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi bildiğiniz üzere film oldu.
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Kendini afişte göremeyen Süeda Çil, Instagram hesabından sitem etti.
Süeda Çil, başka bir afişte kendisini görünce "Pardon burada varmışım" yazdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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