TRT Tabii'de Yayınlanan Gassal'ın 2. Sezonundan İlk Sahne Yayınlandı
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'ın ikinci sezonunun yayınlanmasına çok az kaldı. Gassal'ın 2. sezonu için geri sayım başlarken Tabii, Gassal'ın 2. sezonundan ilk sahneyi paylaştı.
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TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi, kısa sürede fenomen haline gelmişti.
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İşte Gassal'ın 2. sezonundan ilk sahne:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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