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TRT Tabii'de Yayınlanan Gassal'ın 2. Sezonundan İlk Sahne Yayınlandı

TRT Tabii'de Yayınlanan Gassal'ın 2. Sezonundan İlk Sahne Yayınlandı

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.05.2025 - 19:14

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'ın ikinci sezonunun yayınlanmasına çok az kaldı. Gassal'ın 2. sezonu için geri sayım başlarken Tabii, Gassal'ın 2. sezonundan ilk sahneyi paylaştı.

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TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi, kısa sürede fenomen haline gelmişti.

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi, kısa sürede fenomen haline gelmişti.

1. sezonuyla ekrana gelen Gassal, otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki'nin ölümle yüz yüze geldikten sonra kendisini kimin yıkayacağını bulma macerasını ele almıştı.

Ahmet Kural, Erdal Cindoruk, Serkan Ercan, Mesut Akusta gibi isimlerin rol aldığı Gassal, ilk sezonun yayınlanmasının ardından hemen ikinci sezon onayı almış ve çekimler başlamıştı. 'Gassal 2. sezon ne zaman?' sorusu akıllara gelirken yayınlanan tanıtımla Gassal'ın 2. sezonunun 24 Mayıs günü Tabii platformuna geleceği duyurulurken Gassal'dan bir de sürpriz sahne paylaşımı geldi.

Tabii'nin sosyal medya hesaplarından Gassal'ın 2. sezonundan ilk sahne paylaşıldı.

İşte Gassal'ın 2. sezonundan ilk sahne:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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