Bu Hafta Sonunu Evde Geçireceklere Her Telden 15 Film Önerisi
Hafta sonunu evde geçirecekler için her türden film içeren karışık bir liste hazırladık. Dramdan komediye, romantikten korkuya kadar geniş yelpazede 15 film seni bekliyor.
Hafta sonu izlemelik, her telden 15 film önerisi hemen aşağıda!
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1. The Intern (2015)
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2. Gone Girl (2014)
3. About Time (2013)
4. Get Out (2017)
5. Lady Bird (2017)
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6. The Proposal (2009)
7. The Grand Budapest Hotel (2014)
8. Room (2015)
9. The Holiday (2006)
10. The Others (2001)
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11. Chef (2014)
12. 500 Days of Summer (2009)
13. Knives Out (2019)
14. The Perks of Being a Wallflower (2012)
15. Crazy, Stupid, Love. (2011)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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