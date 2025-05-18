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Bu Hafta Sonunu Evde Geçireceklere Her Telden 15 Film Önerisi

Bu Hafta Sonunu Evde Geçireceklere Her Telden 15 Film Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.05.2025 - 08:01

Hafta sonunu evde geçirecekler için her türden film içeren karışık bir liste hazırladık. Dramdan komediye, romantikten korkuya kadar geniş yelpazede 15 film seni bekliyor.

Hafta sonu izlemelik, her telden 15 film önerisi hemen aşağıda!

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1. The Intern (2015)

1. The Intern (2015)

Ben, 70 yaşında bir dul, emeklilik sonrası hayatına yeni bir anlam katmak ister. Genç bir moda şirketinde stajyer olarak işe başlar. Şirketin genç patronu Jules ile arasında beklenmedik bir bağ gelişir. İkisi de birbirinden öğrenmeye başlar.

2. Gone Girl (2014)

2. Gone Girl (2014)

Nick'in eşi Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünde ortadan kaybolur. Polis soruşturması kısa sürede medyanın ilgisini çeker. Nick, olayın baş şüphelisi hâline gelir. Evli çiftin geçmişi yavaş yavaş ortaya dökülür.

3. About Time (2013)

3. About Time (2013)

Tim, ailesindeki erkeklerin zamanda yolculuk yapabildiğini öğrenir. Bu yeteneği aşkı bulmak ve hatalarını düzeltmek için kullanmaya karar verir. Mary ile tanışır ve hayatı değişir. Ancak her seçim başka bir şeyden vazgeçmek anlamına gelir.

4. Get Out (2017)

4. Get Out (2017)

Chris, sevgilisi Rose’un ailesiyle tanışmak için hafta sonu evlerine gider. Başta sıcak karşılanır, fakat kısa süre içinde tuhaflıklar yaşanmaya başlar. Evdeki herkesin davranışları giderek garipleşir. Gerçek ortaya çıktığında her şey tepetaklak olur.

5. Lady Bird (2017)

5. Lady Bird (2017)

Christine, kendisine “Lady Bird” demeyi seçen bir lise öğrencisidir. Sacramento’da annesiyle çatışmalı bir ilişkisi vardır. Üniversite hayalleriyle büyürken arkadaşlıklar ve ilk aşklarla uğraşır. Kendi kimliğini bulmaya çalışır.

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6. The Proposal (2009)

6. The Proposal (2009)

Margaret, çalıştığı yayınevinde sınır dışı edilmemek için asistanı Andrew’la evlenmeye karar verir. Andrew bu anlaşmayı ailesini tanıtmak şartıyla kabul eder. İkili, Andrew’un ailesinin yanına Alaska’ya gider. Kurmaca bir ilişki karmaşık bir hal alır.

7. The Grand Budapest Hotel (2014)

7. The Grand Budapest Hotel (2014)

Gustave, lüks bir otelin efsanevi konsiyerjidir. Sadık çalışanı Zero ile birlikte değerli bir tabloyu çalmakla suçlanır. Miras, aşk ve savaş arka planında kaçış başlar. Otelin koridorları türlü entrikalara sahne olur.

8. Room (2015)

8. Room (2015)

Joy, küçük oğlu Jack ile birlikte izole bir odada yıllardır tutsaktır. Jack, dış dünyayı hiç tanımamıştır. Bir gün kaçmayı başarırlar. İkisi de yepyeni bir hayata uyum sağlamaya çalışır.

9. The Holiday (2006)

9. The Holiday (2006)

İki kadın, aşk hayatlarındaki hayal kırıklıklarından sonra evlerini değiştirme kararı alır. Biri Los Angeles'tan, diğeri İngiltere kırsalından gelir. Yeni çevrelerinde yeni insanlarla tanışırlar. Geçici bir değişiklik kalıcı duygular doğurur.

10. The Others (2001)

10. The Others (2001)

Grace, çocuklarıyla birlikte eski bir malikanede yaşamaktadır. Çocukları güneş ışığına karşı aşırı hassastır. Evde açıklanamayan olaylar baş göstermeye başlar. Gerçek, sandığından çok daha karanlıktır.

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11. Chef (2014)

11. Chef (2014)

Carl, çalıştığı restorandaki kriz sonrası işinden ayrılır. Bir yemek kamyonu alarak ülkeyi dolaşmaya karar verir. Oğlu da bu yolculukta ona katılır. Hem yemek hem ilişki yeniden kurulur.

12. 500 Days of Summer (2009)

12. 500 Days of Summer (2009)

Tom, Summer’a âşık olur ama Summer ilişkiye inanmamaktadır. Hikâye, 500 gün boyunca yaşadıkları iniş çıkışları anlatır. Zaman sırasına göre değil, parçalı şekilde ilerler. Her gün, ilişkilerin farklı bir yüzünü gösterir.

13. Knives Out (2019)

13. Knives Out (2019)

Ünlü yazar Harlan, doğum gününden sonra evinde ölü bulunur. Dedektif Benoit Blanc soruşturmayı devralır. Aile üyeleri birbirinden şüpheli görünür. Cinayet çözülene kadar hiçbir şey göründüğü gibi kalmaz.

14. The Perks of Being a Wallflower (2012)

14. The Perks of Being a Wallflower (2012)

Charlie, içine kapanık bir lise öğrencisidir. Yeni arkadaşlar edinir ve kendini keşfetmeye başlar. Geçmiş travmalarıyla yüzleşir. Büyüme süreci sancılı ama kaçınılmazdır.

15. Crazy, Stupid, Love. (2011)

15. Crazy, Stupid, Love. (2011)

Cal, karısının boşanmak istemesiyle yıkılır. Genç ve çapkın Jacob ona bekar hayatını öğretir. Cal’in yeni tarzı hayatına karmaşa getirir. Aşkın farklı yaşlardaki halleri kesişir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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