Yaş Farkı Olay Olmuştu: Melisa Döngel, Haluk Bilginer ile Partnerliği Hakkında Sessizliğini Bozdu!
Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda çekilecek Sekizinci Aile dizisinin başrollerinde buluşan Haluk Bilginer ile Melisa Döngel gündem olmuştu. İkilinin arasında yaş farkına sosyal medyadan yorum yağdı. Döngel gelen yorumlar hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi...
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“Sekizinci Aile” geliyor.
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İkilinin arasındaki yaş farkı olay oldu.
Melisa Döngel gelen yorumlar hakkında ilk kez konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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