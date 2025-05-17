Yaş Farkı Olay Olmuştu: Melisa Döngel, Haluk Bilginer ile Partnerliği Hakkında Sessizliğini Bozdu!

Usta oyuncu Haluk Bilginer (70) ile Melisa Döngel’in (25) başrollerini paylaştığı “Sekizinci Aile” dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem oldu. Disney Plus'ta yayınlanacak olan ve 8 bölümden oluşacak dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi sevilen isimler de yer alıyor.