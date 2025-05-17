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Yaş Farkı Olay Olmuştu: Melisa Döngel, Haluk Bilginer ile Partnerliği Hakkında Sessizliğini Bozdu!

Yaş Farkı Olay Olmuştu: Melisa Döngel, Haluk Bilginer ile Partnerliği Hakkında Sessizliğini Bozdu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.05.2025 - 15:37

Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda çekilecek Sekizinci Aile dizisinin başrollerinde buluşan Haluk Bilginer ile Melisa Döngel gündem olmuştu. İkilinin arasında yaş farkına sosyal medyadan yorum yağdı. Döngel gelen yorumlar hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi...

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“Sekizinci Aile” geliyor.

“Sekizinci Aile” geliyor.

Usta oyuncu Haluk Bilginer (70) ile Melisa Döngel’in (25) başrollerini paylaştığı “Sekizinci Aile” dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem oldu. Disney Plus'ta yayınlanacak olan ve 8 bölümden oluşacak dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi sevilen isimler de yer alıyor.

İkilinin arasındaki yaş farkı olay oldu.

İkilinin arasındaki yaş farkı olay oldu.

Dizide Haluk Bilginer, bir aile babasını canlandırırken partneri Melisa Döngel olmuştu. Ancak aralarındaki 45 yaş, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Melisa Döngel gelen yorumlar hakkında ilk kez konuştu.

Melisa Döngel gelen yorumlar hakkında ilk kez konuştu.

Bu eleştiriler üzerine Döngel, “İnanıyorum ki, insanlar diziyi izledikçe ön yargıları kırılacak. Çok keyifli ve samimi bir iş ortaya çıktı” diye konuştu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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