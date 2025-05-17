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Selahattin Paşalı İddialı Diziyle Ekranlara Geri Dönüyor!

Selahattin Paşalı İddialı Diziyle Ekranlara Geri Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.05.2025 - 09:37

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı'yı bir süredir ekranlarda göremiyorduk. Sevenlerine güzel haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, yakışıklı oyuncunun yeni dizisini duyurdu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Selahattin Paşalı yeni sezonun sürprizi oldu.

Selahattin Paşalı yeni sezonun sürprizi oldu.

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, yeni yayın dönemi için Ay Yapım’la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Paşalı, bu kez Nahid Sırrı Örik’in edebiyat dünyasında iz bırakan eseri “Kıskanmak”ın dizi uyarlamasında başrol üstlenecek. Daha önce usta yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından sinemaya da aktarılan eser, bu kez televizyon ekranlarına taşınıyor.

Dizinin hikayesi ise oldukça heyecan verici.

Dizinin hikayesi ise oldukça heyecan verici.

Dizinin yönetmenliğini, “İşgal Günlerinde Aşk” adlı projesi 2026’ya ertelenen Nadim Güç üstlenecek. Senaryo ise televizyonun usta kalemlerinden Yılmaz Şahin’e emanet. Zonguldak’ta bir kasabada geçen hikaye, iki kardeş arasındaki derin kıskançlığı merkezine alırken, etraflarında gelişen çarpıcı olaylarla izleyiciye güçlü bir dramatik yapı sunmayı hedefliyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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