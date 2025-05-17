Selahattin Paşalı İddialı Diziyle Ekranlara Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı'yı bir süredir ekranlarda göremiyorduk. Sevenlerine güzel haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, yakışıklı oyuncunun yeni dizisini duyurdu.
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Selahattin Paşalı yeni sezonun sürprizi oldu.
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Dizinin hikayesi ise oldukça heyecan verici.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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