Selahattin Paşalı İddialı Diziyle Ekranlara Geri Dönüyor!

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, yeni yayın dönemi için Ay Yapım’la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Paşalı, bu kez Nahid Sırrı Örik’in edebiyat dünyasında iz bırakan eseri “Kıskanmak”ın dizi uyarlamasında başrol üstlenecek. Daha önce usta yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından sinemaya da aktarılan eser, bu kez televizyon ekranlarına taşınıyor.