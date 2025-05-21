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Dudu Peri'den Sihirli Annem Filmiyle İlgili Çarpıcı Açıklama: "Neredeyse 'Oynar mısın?' Diye Bile Sorulmadı!"

Dudu Peri'den Sihirli Annem Filmiyle İlgili Çarpıcı Açıklama: "Neredeyse 'Oynar mısın?' Diye Bile Sorulmadı!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.05.2025 - 19:24

Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazınan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. 2003 yılında ekran yolculuğuna başlayan fantastik dizi, 30 Mayıs’ta vizyona girecek film versiyonuyla izleyicilerine nostalji yaşatacak. Film ile ilgili Dudu Peri Nevra Serezli Akşam Gazetesi'ne konuştu. Açıklamaları dikkat çekti.

Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/nevra-...
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Dudu Peri, Sihirli Annem filmi ile geri döndü.

Dudu Peri, Sihirli Annem filmi ile geri döndü.

Filmde, dizinin ikonik karakterlerinden olan Dudu Peri’ye yeniden hayat veren usta oyuncu Nevra Serezli, projeye katılım sürecini Akşam Gazetesi'nden Hüsna Köşger’e anlattı.

Meğer film yıllar önce çekilecekmiş.

Meğer film yıllar önce çekilecekmiş.

Serezli heyecanla beklenen Sihirli Annem filminin yıllar önce gündeme geldiğini açıkladı. Ancak maddi nedenlerle rafa kaldırılan projenin, bu kez hızlı ve sürpriz bir şekilde hayata geçtiğini belirten Serezli, yaşadıklarını aktardı.

Dudu Peri'siz bir Sihirli Annem düşünülemezdi, öyle de olmuş!

Dudu Peri'siz bir Sihirli Annem düşünülemezdi, öyle de olmuş!

Serezli projeye katılma sürecinde bir şok yaşadığını anlattı. 'Açıkçası bu projeden hiçbir şekilde haberim yoktu.' diyen Serezli, 'Bir gün menajerime ‘Sihirli Annem filmi çekiliyor, programınızı öğrenebilir miyiz?’ diye bir telefon geldi. Yani neredeyse 'oynar mısınız?' diye bile sormadılar diyebilirim.' dedi.

 'Sanki Dudu Teyze zaten orada olacakmış gibi düşünüldü. Sadece tiyatro takvimime uyup uymadığına baktılar. Şans eseri o dönem 10 günlük bir boşluğum vardı. 'Herkes kadroda mı?' diye sordum, 'Evet' dediler. Ben de tamam dedim ve dahil oldum.' diye sözlerini tamamladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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