Dudu Peri'den Sihirli Annem Filmiyle İlgili Çarpıcı Açıklama: "Neredeyse 'Oynar mısın?' Diye Bile Sorulmadı!"

Serezli projeye katılma sürecinde bir şok yaşadığını anlattı. 'Açıkçası bu projeden hiçbir şekilde haberim yoktu.' diyen Serezli, 'Bir gün menajerime ‘Sihirli Annem filmi çekiliyor, programınızı öğrenebilir miyiz?’ diye bir telefon geldi. Yani neredeyse 'oynar mısınız?' diye bile sormadılar diyebilirim.' dedi.

'Sanki Dudu Teyze zaten orada olacakmış gibi düşünüldü. Sadece tiyatro takvimime uyup uymadığına baktılar. Şans eseri o dönem 10 günlük bir boşluğum vardı. 'Herkes kadroda mı?' diye sordum, 'Evet' dediler. Ben de tamam dedim ve dahil oldum.' diye sözlerini tamamladı.