Dudu Peri'den Sihirli Annem Filmiyle İlgili Çarpıcı Açıklama: "Neredeyse 'Oynar mısın?' Diye Bile Sorulmadı!"
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/nevra-...
Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazınan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. 2003 yılında ekran yolculuğuna başlayan fantastik dizi, 30 Mayıs’ta vizyona girecek film versiyonuyla izleyicilerine nostalji yaşatacak. Film ile ilgili Dudu Peri Nevra Serezli Akşam Gazetesi'ne konuştu. Açıklamaları dikkat çekti.
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Dudu Peri, Sihirli Annem filmi ile geri döndü.
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Meğer film yıllar önce çekilecekmiş.
Dudu Peri'siz bir Sihirli Annem düşünülemezdi, öyle de olmuş!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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