Şakir Paşa Ailesi 2. Sezonda Diziye Dahil Olacağı Kesinleşen ve İddia Edilen Bazı Oyuncular

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi sezon finali ile ekrana kısa bir ara vermişti. Eylül'de başlayacak olan yeni sezonda bazı oyuncuların diziden ayrılacağını açıklamıştık. Şimdi ise TikTok'ta bir sayfanın paylaşımına göre diziye 2. sezonda dahil olacağı kesinleşen ve iddia edilen bazı oyuncuları sizlere haber vermek istedik. İşte o isimler...