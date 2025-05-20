Şakir Paşa Ailesi 2. Sezonda Diziye Dahil Olacağı Kesinleşen ve İddia Edilen Bazı Oyuncular
Kaynak: https://www.tiktok.com/@days3p0/photo...
NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi sezon finali ile ekrana kısa bir ara vermişti. Eylül'de başlayacak olan yeni sezonda bazı oyuncuların diziden ayrılacağını açıklamıştık. Şimdi ise TikTok'ta bir sayfanın paylaşımına göre diziye 2. sezonda dahil olacağı kesinleşen ve iddia edilen bazı oyuncuları sizlere haber vermek istedik. İşte o isimler...
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Hazal Kaya dizinin 2. sezonuna resmen dahil oldu.
Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi ile anlaştı.
Çağlar Ertuğrul iddiası!
Vahide Perçin'in diziden ayrılacağı konuşuluyordu.
Yağmur Başkurt diziye devam edecek isimler arasında görünüyor.
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İsmail Ege Şaşmaz iddiası...
Hayal Köseoğlu'nu da 2. sezonda izleyebiliriz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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