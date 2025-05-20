onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şakir Paşa Ailesi 2. Sezonda Diziye Dahil Olacağı Kesinleşen ve İddia Edilen Bazı Oyuncular

Şakir Paşa Ailesi 2. Sezonda Diziye Dahil Olacağı Kesinleşen ve İddia Edilen Bazı Oyuncular

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.05.2025 - 12:06

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi sezon finali ile ekrana kısa bir ara vermişti. Eylül'de başlayacak olan yeni sezonda bazı oyuncuların diziden ayrılacağını açıklamıştık. Şimdi ise TikTok'ta bir sayfanın paylaşımına göre diziye 2. sezonda dahil olacağı kesinleşen ve iddia edilen bazı oyuncuları sizlere haber vermek istedik. İşte o isimler...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@days3p0/photo...

Dizinin yeni sezonunda yer almayacağı konuşulan bazı oyuncuları bu içeriğimizde listelemiştik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazal Kaya dizinin 2. sezonuna resmen dahil oldu.

Hazal Kaya dizinin 2. sezonuna resmen dahil oldu.

Kaya, dizide Alyoşa'nın yetişkinliğine hayat verecek. Yani, minik oyuncu Azra Aksu diziden ayrılacak. Belki geriye dönük çekimler olabilir.

Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi ile anlaştı.

Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi ile anlaştı.

Fahrünnisa Zeyd'in yetişkinliğini oynayacak olan Ece'nin saçlarını boyatacağı iddia ediliyor.

Çağlar Ertuğrul iddiası!

Çağlar Ertuğrul iddiası!

Dizide zaman atlaması yaşanacağı için minik oyuncuların diziden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Ertuğrul'un dizideki Suat karakterinin yetişkin haline hayat vereceği iddiası ayyuka çıktı.

Vahide Perçin'in diziden ayrılacağı konuşuluyordu.

Vahide Perçin'in diziden ayrılacağı konuşuluyordu.

Ancak paylaşılan yeni bilgilere göre İsmet karakterinin devamına karar verildi.

Yağmur Başkurt diziye devam edecek isimler arasında görünüyor.

Yağmur Başkurt diziye devam edecek isimler arasında görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail Ege Şaşmaz iddiası...

İsmail Ege Şaşmaz iddiası...

Şaşmaz'ın dizide Fahrünnisa'nın ilk eşine hayat vereceği konuşuluyor. Bu durumda Eda Ece ile partner olabilir.

Hayal Köseoğlu'nu da 2. sezonda izleyebiliriz.

Hayal Köseoğlu'nu da 2. sezonda izleyebiliriz.

İddiaya göre, Köseoğlu'na da Şakir Paşa Ailesi'nden teklif gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın