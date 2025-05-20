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İddialara Göre Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisinde Partnerini Oynayacak İsim Belli Oldu!

İddialara Göre Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisinde Partnerini Oynayacak İsim Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.05.2025 - 15:18

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını finali sonrası imaj değişikliğine giden Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisini duyurmuştuk. TGRT Haber'e göre Saraçoğlu'nun dizideki partneri de belli oldu. İşte o isim...

Kaynak: https://www.tgrthaber.com/mavikadin/a...
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“Pera” dizisinin başrolü olmuştu.

“Pera” dizisinin başrolü olmuştu.

Afra Saraçoğlu, setlere dönüş yaptı. Dijital dünyanın karanlık yüzünü irdeleyen ve Disney+’ta yayınlanacak olan “Pera” dizisine dahil olan Saraçoğlu, bir influencer'a hayat verecekti.

İddialara göre, partneri belli oldu.

İddialara göre, partneri belli oldu.

TGRT Haber'e göre, influencer bir karakterin şöhretin perde arkasındaki gerçeklerle yüzleşmesini ve dijital kimliğinin çöküş sürecini konu alan dizide Saraçoğlu'na Engin Akyürek'in partner olacak. Sizce bu ikili nasıl olmuş? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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