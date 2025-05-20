İddialara Göre Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisinde Partnerini Oynayacak İsim Belli Oldu!
Kaynak: https://www.tgrthaber.com/mavikadin/a...
Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını finali sonrası imaj değişikliğine giden Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisini duyurmuştuk. TGRT Haber'e göre Saraçoğlu'nun dizideki partneri de belli oldu. İşte o isim...
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“Pera” dizisinin başrolü olmuştu.
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İddialara göre, partneri belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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