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"Prens'in 4. Sezonu Gelecek mi?" Sorusuna Kaptan Van Dijk'ten Yanıt Geldi

"Prens'in 4. Sezonu Gelecek mi?" Sorusuna Kaptan Van Dijk'ten Yanıt Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.05.2025 - 23:02

Max platformunda yayınlanan Prens dizisinin Kaptan Van Dijk'ı Çağlar Ertuğrul, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Tümer'in 'Prens'in 4. sezonu gelecek mi?' sorusunu yanıtlayan Ertuğrul, hepimizi merak ettiği konuya açıklık getirdi.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

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Max platformunda yayınlanan Prens'i izlemeyenimiz neredeyse yok.

Max platformunda yayınlanan Prens'i izlemeyenimiz neredeyse yok.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleminden çıkan Prens, yayınlandığı gibi fenomen haline gelmiş ve yeni sezonlar kaçınılmaz olmuştu. Şimdilerde 3. sezonuyla Max'te yayınlanan Prens bir Orta Çağ komedisini ekrana taşırken seyirci, henüz 3. sezon bitmeden 4. sezonu sorar oldu. 

2. sezonda diziye Kaptan Van Dijk karakteriyle dahil olan Çağlar Ertuğrul, Saba Tümer'in programında Prens'in 4. sezonu hakkında konuştu.

"Prens'in 4. sezonu gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"Prens'in 4. sezonu gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Saba Tümer'in Prens'in 4. sezonunun çekilip çekilmeyeceğini sorması üzerine konuşan Çağlar Ertuğrul, 'Giraylar istiyor, bu işin sahibi onlar. Giray ve Kerem'in istediğini biliyorum.' yanıtını verdi.

Bakalım Prens'in 4. sezonuna dair resmi açıklama ne zaman gelecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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