"Prens'in 4. Sezonu Gelecek mi?" Sorusuna Kaptan Van Dijk'ten Yanıt Geldi
Max platformunda yayınlanan Prens dizisinin Kaptan Van Dijk'ı Çağlar Ertuğrul, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Tümer'in 'Prens'in 4. sezonu gelecek mi?' sorusunu yanıtlayan Ertuğrul, hepimizi merak ettiği konuya açıklık getirdi.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
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Max platformunda yayınlanan Prens'i izlemeyenimiz neredeyse yok.
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"Prens'in 4. sezonu gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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