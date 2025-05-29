Eski Yayın Ortaya Çıktı: Müge Anlı'daki Emrah Elveren'in Ailesi Meğer Yıllar Önce Esra Ezmeci'ye Çıkmış!

32 yaşındaki Emrah Elveren'den 4 yıldır haber alınamıyordu. Annesi Güler, babası Hamdi ve kız kardeşi Esra Müge Anlı'ya başvurdu. Yayında Emrah'ın halası olan Havva Hanım'dan şüphelendiklerini açıkladılar. Stüdyoya konuk olan torun Özge ise bu iddiaları destekleyecek açıklamalarda bulundu. İddiaya göre, hala Havva Hanım, bir süredir yanında kalan Emrah'ın çocukları İbrahim ve Ayhan tarafından öldürüldüğünü anlatmıştı. Özge de bu bildiklerini çevresine yaydı.

Yayında Özge başta bu söylediklerini reddetti ancak savcılıkta cinayeti duyduğunu doğrulayan ifadesi çıkınca Özge, 'Daha önce de ekrana çıktılar. O zaman beni adımı söylemediler. Şimdi niye?' diye isyan etmişti.