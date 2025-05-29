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Eski Yayın Ortaya Çıktı: Müge Anlı'daki Emrah Elveren'in Ailesi Meğer Yıllar Önce Esra Ezmeci'ye Çıkmış!

Eski Yayın Ortaya Çıktı: Müge Anlı'daki Emrah Elveren'in Ailesi Meğer Yıllar Önce Esra Ezmeci'ye Çıkmış!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.05.2025 - 17:53

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Emrah Elveren'in kaybı ile ilgili halası Havva ve hala çocuklarından itiraf bekleniyordu. Yayın sırasında Emrah'ın öldürüldüğünü duyduğunu söyleyen torun Özge, ailenin geçmişte de bir programa çıktığından bahsetmişti. Canlı yayında merak uyandıran bu açıklamanın ardından ailenin 4 yıl önce Esra Ezmeci'nin programındaki görüntüleri ortaya çıktı.

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Müge Anlı cinayet şüphesi taşıyan kaybı araştırıyor.

Müge Anlı cinayet şüphesi taşıyan kaybı araştırıyor.

32 yaşındaki Emrah Elveren'den 4 yıldır haber alınamıyordu. Annesi Güler, babası Hamdi ve kız kardeşi Esra Müge Anlı'ya başvurdu. Yayında Emrah'ın halası olan Havva Hanım'dan şüphelendiklerini açıkladılar. Stüdyoya konuk olan torun Özge ise bu iddiaları destekleyecek açıklamalarda bulundu. İddiaya göre, hala Havva Hanım, bir süredir yanında kalan Emrah'ın çocukları İbrahim ve Ayhan tarafından öldürüldüğünü anlatmıştı. Özge de bu bildiklerini çevresine yaydı. 

Yayında Özge başta bu söylediklerini reddetti ancak savcılıkta cinayeti duyduğunu doğrulayan ifadesi çıkınca Özge, 'Daha önce de ekrana çıktılar. O zaman beni adımı söylemediler. Şimdi niye?' diye isyan etmişti.

Herkes önceki programı merak ederken ailenin 4 yıl önce Esra Ezmeci'ye çıktığı ortaya çıktı.

Herkes önceki programı merak ederken ailenin 4 yıl önce Esra Ezmeci'ye çıktığı ortaya çıktı.

2021 yılında kaybolan Emrah ile ilgili aile, aynı yıl o dönem adı Fox TV olan, daha sonra Now TV olarak değişen kanalda yayınlanan Esra Ezmeci'nin programına katılmıştı. O dönem kaybın üzerinden henüz 9 ay geçmişti. Ancak iddialar yine aynı yöndeydi. Oklar yine hala Havva'yı işaret ediyordu ve Havva Hanım canlı yayında ifade vermişti.

Yayından o anları bir TikTok hesabı paylaştı:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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