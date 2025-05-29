Eski Yayın Ortaya Çıktı: Müge Anlı'daki Emrah Elveren'in Ailesi Meğer Yıllar Önce Esra Ezmeci'ye Çıkmış!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Emrah Elveren'in kaybı ile ilgili halası Havva ve hala çocuklarından itiraf bekleniyordu. Yayın sırasında Emrah'ın öldürüldüğünü duyduğunu söyleyen torun Özge, ailenin geçmişte de bir programa çıktığından bahsetmişti. Canlı yayında merak uyandıran bu açıklamanın ardından ailenin 4 yıl önce Esra Ezmeci'nin programındaki görüntüleri ortaya çıktı.
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Müge Anlı cinayet şüphesi taşıyan kaybı araştırıyor.
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Herkes önceki programı merak ederken ailenin 4 yıl önce Esra Ezmeci'ye çıktığı ortaya çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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