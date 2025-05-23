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Canlı Yayında Büyük Yüzleşme! Oğuz Murat Aci’nin Eşi ve Babası İlk Kez Karşı Karşıya Geldi

Canlı Yayında Büyük Yüzleşme! Oğuz Murat Aci’nin Eşi ve Babası İlk Kez Karşı Karşıya Geldi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 09:07

Türkiye'nin konuştuğu Eylem Tok ve oğlu Timur C. davasındaki tazminat iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Oğuz Murat Aci'nin eşi ve babası arasındaki gerginlik ayyuka çıktı. Oğlunun eşinin karşı taraftan para alıp davadan çekildiğini söyleyen baba, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı. Gelin ve kayınpeder bu iddiaların ardından ilk kez karşı karşıya geldi. Bakın, yayında neler oldu?

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eyIh2...
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Kazada ölen Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti ve 100 milyon lira aldığı iddiası gündeme oturdu.

Kazada ölen Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti ve 100 milyon lira aldığı iddiası gündeme oturdu.

Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Vazgeçme programı bugün Türkiye gündemini sarsan Oğuz Murat Aci davasını ekranlara taşıdı. İlk kez canlı yayında karşı karşıya gelen Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile babası Özer Aci arasındaki gerilim dikkat çekti.

"Asıl kayınpederim 100 milyon istedi!"

"Asıl kayınpederim 100 milyon istedi!"

Şükriye Aci, Timur C. ve annesi Eylem Tok ile aralarında varılan anlaşmayla ilgili konuşarak, “Evet, uzlaştık ancak gizlilik kararı nedeniyle detay veremem. Ama asıl kayınpederim, 100 milyon TL talep etmişti” dedi. Bu açıklama stüdyoda gerilimi artırırken, baba Özer Aci'den sert tepki geldi: “Oğlumun hayatını paraya sattı! Ben pazarlık yapmadım. Şikayetim de davam da devam ediyor!”

100 milyonu reddetti, "Abartı bir rakam değil" dedi.

100 milyonu reddetti, "Abartı bir rakam değil" dedi.

Canlı yayında, eleştirilere yanıt veren Şükriye Aci, anlaşmanın içeriğinin abartıldığını öne sürdü. “Bahsedilen gibi bir meblağ söz konusu değil. Bu zaten oğlum ve benim tazminat davasından alacak olduğumuz miktardı” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda yaşadığı psikolojik yıpranmayı gerekçe göstererek, şahsi şikayetini geri çekme kararını bu nedenle aldığını söyledi.

Şükriye Aci ısrarla, kazadan sadece üç gün sonra, asıl pazarlığı kayınpederi Özer Aci’nin yaptığını öne sürdü.

Şükriye Aci ısrarla, kazadan sadece üç gün sonra, asıl pazarlığı kayınpederi Özer Aci’nin yaptığını öne sürdü.

Şükriye Aci, “Beni kimse dinlemedi, davanın asıl muhatabı bendim. Haklıyken haksız duruma düştüm” sözleriyle kendini savundu. Baba Özer Aci ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. “Benim kimseyle anlaşmam olmadı. Gelinim iftira atıyor” diyerek suçlamalara yanıt verdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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