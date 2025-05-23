Canlı Yayında Büyük Yüzleşme! Oğuz Murat Aci’nin Eşi ve Babası İlk Kez Karşı Karşıya Geldi

Şükriye Aci, Timur C. ve annesi Eylem Tok ile aralarında varılan anlaşmayla ilgili konuşarak, “Evet, uzlaştık ancak gizlilik kararı nedeniyle detay veremem. Ama asıl kayınpederim, 100 milyon TL talep etmişti” dedi. Bu açıklama stüdyoda gerilimi artırırken, baba Özer Aci'den sert tepki geldi: “Oğlumun hayatını paraya sattı! Ben pazarlık yapmadım. Şikayetim de davam da devam ediyor!”