Canlı Yayında Büyük Yüzleşme! Oğuz Murat Aci’nin Eşi ve Babası İlk Kez Karşı Karşıya Geldi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eyIh2...
Türkiye'nin konuştuğu Eylem Tok ve oğlu Timur C. davasındaki tazminat iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Oğuz Murat Aci'nin eşi ve babası arasındaki gerginlik ayyuka çıktı. Oğlunun eşinin karşı taraftan para alıp davadan çekildiğini söyleyen baba, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı. Gelin ve kayınpeder bu iddiaların ardından ilk kez karşı karşıya geldi. Bakın, yayında neler oldu?
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Kazada ölen Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti ve 100 milyon lira aldığı iddiası gündeme oturdu.
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"Asıl kayınpederim 100 milyon istedi!"
100 milyonu reddetti, "Abartı bir rakam değil" dedi.
Şükriye Aci ısrarla, kazadan sadece üç gün sonra, asıl pazarlığı kayınpederi Özer Aci’nin yaptığını öne sürdü.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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